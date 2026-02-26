Eintracht Frankfurt kommen mehrere Vergehen der eigenen Fans teuer zu stehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes belegte den Bundesliga-Klub mit einer Geldstrafe in Höhe von 440.250 Euro.

Das Gericht ahndete im Einzelrichterverfahren nach Anklage durch den DFB-Kontrollausschuss zehn Fälle unsportlichen Verhaltens sowie einen Fall diskriminierenden Verhaltens von Anhängern. Bis zu 146.500 Euro kann der Bundesliga-Klub aus Hessen dabei für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Bereits im Sommer letzten Jahres wurde die Eintracht wegen zehn Fällen von unsportlichem Verhalten der Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 489.100 Euro belegt.