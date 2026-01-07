Eintracht Frankfurt empfängt am 16. Spieltag der Bundesliga-Saison Borussia Dortmund. Das Auftaktspiel im Kalenderjahr 2026 läuft im Free-TV in SAT. 1 und im kostenlosen Joyn-Stream. Die Bundesliga kehrt mit einer echten Kracher-Partie aus der Winterpause zurück. Am 9. Januar treffen im Rahmen des Freitagabendspiels Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (ab 20:30 Uhr live in SAT.1 und im Joyn-Livestream) aufeinander. Hier kostenlos streamen: Dortmund vs. Frankfurt am 9. Januar ab 19:50 Uhr auf Joyn Borussia Dortmund konnte sich mit einer starken Serie in den letzten Partien zumindest auf den zweiten Platz nach vorne schieben und hat folgerichtig eine gute Ausgangsposition, die Saison auf einem Champions-League-Platz zu beenden. Eintracht Frankfurt gehört ebenfalls zu den Anwärtern auf einen Top-4-Platz, musste in den letzten Wochen aber etwas federn lassen und droht als Tabellen-Siebter, den Anschluss ein wenig zu verlieren.

Die Hessen stehen vor dem Heimspiel folgerichtig vielleicht sogar ein bisschen mehr unter Druck. Für den BVB geht es aber natürlich auch darum, den Abstand auf den FC Bayern, der aktuell bei neun Zählern liegt, nicht noch größer werden zu lassen - und zumindest ein wenig Druck auszuüben. Frankfurt und Dortmund treffen zum 113.-mal aufeinander. Der BVB führt im direkten Vergleich mit 55 Siegen, 22 Remis und 35 Niederlagen.

+++ Update, 21:25 Uhr: Frankfurt vs. Dortmund - Ergebnis 3:3 +++ Eintracht Frankfurt kam am Freitagabend gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga in einer spektakulären Partie zu einem 3:3 (1:1)-Unentschieden. Nach einem 1:1 zur Pause kam Dortmund zunächst erneut zu Führung. Felix Nmecha traf in der 68. Minute zum zwischenzeitlichen 2:1 per Distanzschuss. Doch nur drei Minuten später sorgte Younes Ebnoutalib bei seinem Bundesliga-Debüt für den 2:2-Ausgleich. Den vermeintlichen Schlusspunkt setzte ausgerechnet der Ex-Dortmunder Mahmoud Dahoud in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 3:2. Doch das war nicht der Schlusspunkt, diesen setzte dann tatsächlich Carney Chukwuemeka in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 3:3-Ausgleich.

+++ Update, 21:17 Uhr: Frankfurt vs. Dortmund - Halbzeit 1:1 +++ Zur Halbzeit der Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund steht es 1:1. Zunächst gingen die Gäste durch einen Treffer von Maximilian Beier (10.) in Führung, doch in der 22. Minute glich die Eintracht durch ein Elfmetertor von Can Uzun zum 1:1 aus.

+++ Update, 19:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ Eintracht Frankfurt: Kaua Santos - Kristensen, Koch, Theate - Doan, Larsson, Höjlund, Brown - Uzun, Knauff - Ebnoutalib. Borussia Dortmund: Kobel - Süle, Anton, Schlotterbeck - Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson - Brandt, Beier - Guirassy.

Eintracht-Boss übt Kritik: Dino Toppmöller reagiert

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt? Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Bundesliga; 16. Spieltag

Datum: 9. Januar 2025

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Austragungsort: Deutsche Bank Park

Bundesliga heute live: Läuft die Partie Frankfurt - Dortmund im Free-TV? Ja. Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund wird live und in voller Länge im Free-TV in SAT. 1 gezeigt. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Jonas Friedrich und Reporterin Andrea Kaiser berichtet ab 19:50 Uhr aus dem Deutsche Bank Park. Europameister Markus Babbel und Gladbach-Legende Lars Stindl analysieren und kommentieren als Experten das Spielgeschehen. Nach dem Spiel bleibt ausreichend Zeit für die Nachberichterstattung, ehe die Übertragung um 23:15 Uhr enden wird.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt heute live? Die Partie SGE vs. BVB wird live und in voller Länge im Joyn-Stream gezeigt. Dieser ist wie gewohnt kostenfrei abrufbar. Auch die Vor- und Nachberichte sind in voller Länge im Livestream zu sehen.

Dortmund gastiert in Frankfurt: Wo gibt's heute einen Ticker zum Bundesliga-Spiel? Einen Ticker zu Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.de.

