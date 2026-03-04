Darum findet heute ein Spiel in der Bundesliga statt

Am Mittwochabend findet ein Spiel in der Bundesliga statt. Warum wird die Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen heute ausgetragen?

Bundesliga-Fans dürften sich am Mittwochabend beim Blick in die Sport-App wohl wundern. Ein Live-Spiel?

Bei der Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen handelt es sich um ein Nachholspiel des 17. Spieltags, das eigentlich am 13. Januar 2026 hätte stattfinden sollen.

Damals musste die Begegnung abgesagt werden, da nach massiven Schneefällen und dem darauf folgenden Tauwetter die statische Sicherheit des Volksparkstadions in Frage gestellt worden war.