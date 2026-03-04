Bundesliga-Nachholspiel
Darum findet heute ein Spiel in der Bundesliga statt
- Veröffentlicht: 04.03.2026
- 12:16 Uhr
Am Mittwochabend findet ein Spiel in der Bundesliga statt. Warum wird die Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen heute ausgetragen?
Bundesliga-Fans dürften sich am Mittwochabend beim Blick in die Sport-App wohl wundern. Ein Live-Spiel?
Bei der Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen handelt es sich um ein Nachholspiel des 17. Spieltags, das eigentlich am 13. Januar 2026 hätte stattfinden sollen.
Damals musste die Begegnung abgesagt werden, da nach massiven Schneefällen und dem darauf folgenden Tauwetter die statische Sicherheit des Volksparkstadions in Frage gestellt worden war.
HSV vs. Leverkusen: Warum findet das Nachholspiel so spät statt?
Weil Bayer Leverkusen in den vergangenen Wochen aufgrund der Champions League und des DFB-Pokals bereits oft unter der Woche ran musste, kann die Partie erst jetzt nachgeholt werden.
Für andere ausgefallene Spiele konnte hingegen ein deutlich früherer Termin gefunden werden.
Somit werden nach der Partie alle Mannschaften der Bundesliga 24 Spiele absolviert haben.