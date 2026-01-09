Zum Auftakt ins Jahr 2026 treffen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund in der Bundesliga aufeinander. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Borussia Dortmund muss zum Auftakt ins Fußballjahr 2026 am Freitagabend auswärts bei Eintracht Frankfurt ran (ab 20:30 Uhr live in SAT.1 und im Joyn-Livestream).

Vor dem Anstoß gab es von BVB-Coach Niko Kovac eine Liebeserklärung an seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt. ran zeigt die Stimmen zum Spiel (Quelle: SAT.1)

Niko Kovac (Trainer Borussia Dortmund): "Frankfurt war meine erste Station in der Bundesliga. Hier habe ich mein Herz verloren."