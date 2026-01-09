Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund: Stimmen zum Spiel - Niko Kovac: "Hier habe ich mein Herz verloren"
- Veröffentlicht: 09.01.2026
- 20:55 Uhr
- ran.de
Zum Auftakt ins Jahr 2026 treffen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund in der Bundesliga aufeinander. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.
Borussia Dortmund muss zum Auftakt ins Fußballjahr 2026 am Freitagabend auswärts bei Eintracht Frankfurt ran (ab 20:30 Uhr live in SAT.1 und im Joyn-Livestream).
Vor dem Anstoß gab es von BVB-Coach Niko Kovac eine Liebeserklärung an seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt. ran zeigt die Stimmen zum Spiel (Quelle: SAT.1)
- Hier kostenlos streamen: Dortmund vs. Frankfurt am 9. Januar ab 19:50 Uhr auf Joyn
- Bundesliga: Auch Bremen-Spiel abgesagt - welche Partien noch betroffen sind
- Donald Trump kritisiert: Bundesliga-Trainer knöpft sich US-Präsident wegen Grönland vor
Niko Kovac (Trainer Borussia Dortmund): "Frankfurt war meine erste Station in der Bundesliga. Hier habe ich mein Herz verloren."
Die Bundesliga und 2. Liga auf Joyn
Dino Toppmöller (Trainer Eintracht Frankfurt): "2025 war ein sensationell gutes Jahr für Frankfurt. Allerdings war es die letzten Wochen vor der Winterpause nicht mehr so, wie wir uns das vorgestellt haben. Mental und körperlich fehlten uns auch durch Verletzungen etwas die Kräfte."
Eintracht-Boss übt Kritik: Dino Toppmöller reagiert
Dino Toppmöller (Trainer Eintracht Frankfurt) über Winter-Neuzugang Younes Ebnoutalib: "Younes hat eine herausragende Hinrunde in Elversberg gespielt. Wir hatten ihn lange auf dem Schirm und wollten ihn unbedingt verpflichten. Er hat eine gute Körperlichkeit, geht gut in die Tiefe. Ich hoffe auch, dass wir heute Räume hinter der Kette bekommen, bei denen er dann seine Stärken ausspielen kann.“
Externer Inhalt
Quartier bei der WM 2026: DFB-Team residiert im "The Graylyn Estate"
"The Graylyn Estate": Deutschlands Quartier für die WM 2026 steht fest
Die deutsche Nationalmannschaft hat für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine Bleibe gefunden. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in der Kleinstadt Winston-Salem (Bundesstaat North Carolina) residieren, wohnt während der Endrunde im Hotel "The Graylyn Estate".
Deutschlands WM-Quartier: Riesen-Areal über 55 Hektar
Die Anlage des "The Graylyn Estate" erstreckt sich über 55 Hektar, bietet zahlreiche Sport- bzw. Freizeitmöglichkeiten für die Gäste des Hotels.
Bauten im Südstaaten-Stil
Geprägt ist die Anlage von den zahlreichen Steinhäusern, ebenso gibt es einen riesigen Park, in dem sich die deutschen Nationalspieler während der Endrunde im Sommer 2026 in ihrer Freizeit aufhalten können.
Turmbauten als Hingucker
Neben den Steinhäusern sind auch die vielen Türme auf dem Areal des "The Graylyn Estate" ein echter Hingucker.
Training auf dem Gelände der Wake Forest University
Zum Training bittet Julian Nagelsmann seinen WM-Kader im Sommer 2026 dann auf dem nahe dem Hotel befindlichen Gelände der Wake Forest University. Hier trainieren und spielen normalerweise die Fußball-Teams der Wake Forest University, die Demon Deacons.
Nähe zwischen Hotel und Trainingsplätzen als als wichtiger Faktor
Bei der Suche nach einem geeigneten Domizil für die WM war die Nähe zwischen Hotel und Trainingseinrichtungen ein wichtiger Faktor, wie Nagelsmann bestätigte. "Wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Das ist ein entscheidender Faktor", sagte der Bundestrainer.
Nagelsmann mit Trainingseinrichtungen zufrieden
Der DFB-Tross um Nagelsmann, Rudi Völler und Andreas Rettig inspizierte die Trainingsplätze persönlich.
Drei Trainingsplätze für das DFB-Team
"Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen", sagte Nagelsmann.
DFB-Delegation schaut sich auch im Innenraum der Uni um
Nagelsmann, Völler und Co. bekamen bei ihrem USA-Besuch auch Einblick in die Räumlichkeiten der Wake Forest University, die das DFB-Team während der Trainingseinheiten nutzen darf.
Welche Temperaturen erwartet das DFB-Team in North Carolina?
In Winston-Salem, einer Stadt mit ungefähr 250.000 Einwohnern, sind im Juni Temperaturen zwischen 25 bis 30 Grad zu erwarten, verbunden mit einer hohen Luftfeuchtigkeit.
Abschiedsfoto mit Vertretern der Uni und der Stadt Winston-Salem
Zum Abschied des Vorabbesuchs der DFB-Delegation gab es noch ein gemeinsames Bild mit Vertretern der Wake Forest University und der Stadt Winston-Salem.
Mario Götze (Eintracht Frankfurt): "Es ist immer etwas Besonderes, bei Flutlicht gegen Dortmund zu spielen. Und das wird auch immer etwas Besonderes bleiben."