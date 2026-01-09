- Anzeige -
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

Donald Trump kritisiert: Bundesliga-Trainer knöpft sich US-Präsident wegen Grönland vor

  • Veröffentlicht: 09.01.2026
  • 12:31 Uhr
  • ran.de

Die Bundesliga startet nach drei Wochen Winterpause in das Jahr 2026. Ein Trainer hat ein besonderes Statement in Richtung US-Präsident Donald Trump vorbereitet.

Kasper Hjulmand hat auf seinem LinkedIn-Profil einen unerwarteten Post abgesetzt. Dabei kritisierte der Trainer von Bayer Leverkusen den US-Präsidenten Donald Trump scharf, ohne ihn namentlich zu nennen.

Vor allem geht es dem Dänen dabei um die Aussagen des 79-jährigen Staatsoberhauptes bezüglich Grönlands. Die weltweit größte Insel wird zwar autonom regiert, gehört allerdings bis heute zum Königreich Dänemark.

Trump hatte zuletzt häufiger darüber gesprochen, die Kontrolle über die vor Nordamerika liegende Insel übernehmen zu wollen. Dabei scheint er auch eine militärische Operation nicht auszuschließen.

Die Verbundenheit des Bundesliga-Trainers ist nicht nur der dänischen Herkunft geschuldet. Hjulmand ist mit der Grönländerin Maliina Abelsen liiert. Seinem Post fügte er ein Bild mit ihr und eine Grönland-Landkarte bei.

Hjulmands emotionale Worte für Grönland

Im Text schrieb er dann folgendes: "Frohes neues Jahr an alle. In einer verrückten und sich rasant verändernden Welt sind für manche politischen Führer Wissen, internationale Strukturen, Dialog und der Respekt vor kulturellen Unterschieden zum Feind geworden. Für Menschen wie sie ist die Welt ein Jagdrevier. Doch es gibt einen anderen Weg."

Dahinter stand der Emoji mit den betenden Händen. Darauf folgte ein weiterer Absatz: "Ich hoffe auf mehr Menschlichkeit, Empathie und Liebe. Mehr Wissen und Verständnis. Mehr zuhören. Meine wärmsten Gedanken gelten dem wunderbaren grönländischen Volk."

Hjulmands Partnerin Abelsen wurde nördlich von Kopenhagen geboren und wuchs anschließend in der grönländischen Hauptstadt Nuuk auf. 2014 war sie Grönlands Frau des Jahres und auch in der Politik als Finanz- und Sozialministerin auf der Insel aktiv.

Der Ex-Nationaltrainer Dänemarks engagiert sich in seiner Heimat schon längere Zeit in sozialen Projekten. Auch 2026 hat er sofort bewiesen, dass es in seinem Leben weit mehr als nur den Fußball gibt.

