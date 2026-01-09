Die Bundesliga startet nach drei Wochen Winterpause in das Jahr 2026. Ein Trainer hat ein besonderes Statement in Richtung US-Präsident Donald Trump vorbereitet.

Kasper Hjulmand hat auf seinem LinkedIn-Profil einen unerwarteten Post abgesetzt. Dabei kritisierte der Trainer von Bayer Leverkusen den US-Präsidenten Donald Trump scharf, ohne ihn namentlich zu nennen.

Vor allem geht es dem Dänen dabei um die Aussagen des 79-jährigen Staatsoberhauptes bezüglich Grönlands. Die weltweit größte Insel wird zwar autonom regiert, gehört allerdings bis heute zum Königreich Dänemark.

Trump hatte zuletzt häufiger darüber gesprochen, die Kontrolle über die vor Nordamerika liegende Insel übernehmen zu wollen. Dabei scheint er auch eine militärische Operation nicht auszuschließen.

Die Verbundenheit des Bundesliga-Trainers ist nicht nur der dänischen Herkunft geschuldet. Hjulmand ist mit der Grönländerin Maliina Abelsen liiert. Seinem Post fügte er ein Bild mit ihr und eine Grönland-Landkarte bei.