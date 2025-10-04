Anzeige
Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern: FCB-Star wäre wohl fast bei der SGE gelandet

  • Veröffentlicht: 04.10.2025
  • 14:26 Uhr
  • ran.de

Im Topspiel der Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt den FC Bayern. Bei den Münchnern steht dabei ein Spieler im Kader, der auch beim Gegner hätte landen können.

Der FC Bayern muss am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel bei Eintracht Frankfurt antreten (ab 18:30 Uhr im Liveticker). Dabei könnte aufseiten der Münchner ein Spieler auf dem Feld stehen, der auch beim Gegner hätte landen können.

Mittelfeldspieler Tom Bischof wechselte im Sommer von der TSG Hoffenheim zum Rekordmeister, wurde zuvor aber intensiv von der SGE umworben. Laut "Bild" war die Eintracht im Werben um den 20-Jährigen sogar relativ weit.

Bisschof besuchte die Frankfurter, das Trainingszentrum, das Stadion und die Kabinen. Geplant gewesen wäre demnach ein Fünfjahresvertrag. Am Ende wechselte Bischof aber dennoch nach München.

Ob der Youngster im Topspiel zum Einsatz kommt, ist noch unklar. Seit Saisonbeginn stand er in zwei von elf Pflichtspielen in der Startelf.

Sein Vertrag in München läuft bis Sommer 2029.

