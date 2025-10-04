Leroy Sane muss sich im Zuge seiner Krise bei Galatasaray Istanbul harte Worte von Oliver Kahn gefallen lassen.

Von Tobias Wiltschek

Leroy Sane erlebt derzeit schwere Zeiten in Istanbul. So richtig angekommen ist er bei seinem neuen Klub Galatasaray noch nicht.

Nachdem er in den ersten Spielen aber immerhin noch in der Startelf stand, verzichtete Trainer Okan Buruk in der Champions League unter der Woche gegen den FC Liverpool (1:0) komplett auf den ehemaligen Spieler des FC Bayern.

Für Oliver Kahn ist die Krise des 70-maligen deutschen Nationalspielers umso unerklärlicher, weil Sane "alles, wirklich alles" habe, "was du brauchst, um ein wirklich absoluter Topspieler zu werden", wie der ehemalige Bayern-Boss bei "Sky" erklärte.