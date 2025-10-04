Anzeige
Bayer Leverkusen: Alejandro Grimaldo nach Zusammenprall mit Mitspieler ausgewechselt

  Veröffentlicht: 04.10.2025
  17:52 Uhr
  • ran.de

Im Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin ereignet sich für die Werkself am Samstagnachmittag ein Schockmoment.

Bayer Leverkusen hat am 6. Spieltag der Bundesliga einen letztlich verdienten 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Union Berlin eingefahren.

Allerdings gab es bei der "Werkself" zwischenzeitlichSorgen um Alejandro Grimaldo, der schon zur Pause wegen eines heftigen Zusammenpralls ausgewechselt werden musste.

Nach einer Ecke wurde der Spanier vom eigenen Mitspieler Christian Kofane übel abgeräumt, der Kameruner traf Grimaldo mit dem Ellenbogen voll im Gesicht.

Anschließend lag Grimaldo blutüberströmt und sichtlich benommen auf dem Rasen der BayArena und musste auf einer Trage von medizinischem Personal in Richtung Kabine gebracht werden.

Grimaldo gibt Entwarnung

"Er war kurz weg und hat eine Wunde am Kopf, die jetzt genäht wird", sagte Leverkusens Direktor Lizenz, Thomas Eichin, zur Pause bei "Sky" über die Situation um Grimaldo.

Die Sorge um Führungsspieler Alejandro Grimaldo war groß - bis dieser höchstpersönlich Entwarnung gab. "Es ist alles okay", erklärte der Spanier nach Spielende in der Mixed Zone.

Geschmacklose Reaktion der Union-Fans

Besonders geschmacklos reagierte derweil der mitgereiste Anhang von Union Berlin auf die offensichtliche Verletzung Grimaldos. "Steh auf, du Sau", brüllte einige Fans der Köpenicker in Richtung des 30-jährigen Spaniers.

Dabei zeigte sich Union-Coach Steffen Baumgart als Vorbild, appellierte an die Fans, diese Schmähungen zu unterlassen. Dafür bedankte sich sogar Schiedsrichter-Assistent Stefan Lupp bei Baumgart.

