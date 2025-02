Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg: Müde SGE müht sich zum Remis und sorgt sich um Robin Koch

Eintracht verpasst gegen Wolfsburg die Chance, sich in der Tabelle abzusetzen. Abwehrchef Robin Koch verletzt sich früh im Spiel.

Offensiv wenig Ideen und dazu Sorgen um Robin Koch: Eintracht Frankfurt hat im Kampf um die Königsklasse den nächsten kleineren Dämpfer kassiert. Der Tabellendritte der Bundesliga verpasste zum zweiten Mal in Folge einen Sieg und spielte gegen den VfL Wolfsburg zu Hause 1:1 (0:0). Die frühe Verletzung von Nationalspieler Koch trübte die Stimmung zusätzlich.

Immerhin ihren Vorsprung büßte die SGE nicht ein. Da die Verfolger VfB Stuttgart und RB Leipzig am Vortag punkte liegengelassen hatten, steht das Team von Trainer Dino Toppmöller noch sechs Zähler vor dem Fünften aus Stuttgart.

Nach einem Patzer von Innenverteidiger Tuta brachte Mohamed Amoura (50.) die Gäste in Führung, Toptalent Can Uzun (81.) rettete spät den Punkt für die SGE, die erst in Rückstand liegend offensive Gefahr erzeugte und seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg wartet. Die Wölfe, ebenfalls seit drei Partien sieglos, treten im Rennen um die Europapokalplätze zwar auf der Stelle, sind mit zwei Punkten hinter Platz sechs aber lange nicht chancenlos.