Verteidiger Eric Dier verlässt den FC Bayern und unterschreibt bis 2028 bei der AS Monaco.

Der langjährige englische Nationalspieler Eric Dier wechselt wie erwartet vom FC Bayern zum französischen Erstligisten AS Monaco.

Das gab der Klub aus dem Fürstentum am Mittwochabend bekannt. In Monaco unterschreibt Dier, dessen Vertrag in München nach zwei Jahren ausgelaufen war, bis 2028. Der Vertrag beginnt mit Wirkung zum 1. Juli 2025.

"Es war der Verein, mit dem ich einfach die besten Gespräche geführt habe und der sich letztendlich auch am meisten Mühe gegeben hat, mich zu verpflichten", wird Dier vom "Kicker" zitiert.

"Ich hatte wirklich das Gefühl, dass es bei ihnen kein Wenn und Aber gab. Sie wollten mich wirklich und das habe ich sehr geschätzt. Sie haben sich alle Mühe gegeben, damit ich dorthin komme", so der 31-Jährige weiter.

Bei den Bayern kam Dier in bislang 47 Pflichtspielen auf drei Tore. Sportdirektor Christoph Freund hatte zuletzt bereits den Abschied des Verteidigers angekündigt.

"Wir haben in den vergangenen Wochen gute Gespräche geführt über eine mögliche Vertragsverlängerung, aber er hat uns mitgeteilt, dass er nicht verlängern und uns verlassen wird", sagte Freund.