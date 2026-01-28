Eintracht Frankfurt hat angeblich einen Nachfolger für Dino Toppmöller gefunden. Ein Spanier wird demnach der neue Cheftrainer.

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich mit NK Celje offenbar auf eine Verpflichtung von Trainer Albert Riera geeinigt.

Wie die Bild am Mittwoch berichtet, werden die Hessen eine Ablöse im Bereich von 1,3 Millionen Euro nach Slowenien überweisen. Der neue Coach soll am Main demnach einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis Sommer 2028 erhalten.

Laut kicker ist geplant, dass der Spanier bestenfalls bereits am Samstag im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen auf der Bank sitzt.

Mit seinem bisherigen Klub schaffte Riera den Sprung in die Playoffs der Conference League, in der heimischen Liga ist Celje klarer Tabellenführer.