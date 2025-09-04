Englische Finanzmacht: Nagelsmann will nicht jammern

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann hält nichts vom ständigen Gejammer angesichts der finanziellen Übermacht der englischen Premier League im Vergleich zur Bundesliga. "Man muss akzeptieren, dass man in gewissen Momenten nicht der Top-Competitor aus finanzieller Sicht sein kann. Es ist für mich nie der richtige Weg, weinerlich zu sein und zu sagen, wie schlimm alles ist, sondern eben die Situation anzunehmen, wie sie ist", sagte Nagelsmann bei RTL/ntv: "Wir müssen daran denken, was wir für einen Reiz haben und daraus das Beste machen."

Die Premier League hat im Sommer mehr als 3,59 Milliarden Euro für Neuzugänge ausgegeben und damit den eigenen Rekord deutlich gebrochen. Weit hinter der Premier League liegen die italienische Serie A (1,19 Milliarden), die Bundesliga (856 Millionen), die spanische La Liga (684 Millionen) und die Ligue 1 aus Frankreich (661 Millionen). Diese vier Ligen erreichten selbst in Summe nicht die Ausgaben der Premier League.

Die finanzielle Überlegenheit der Engländer im Vergleich zur europäischen Konkurrenz basiert vor allem auf den deutlich höheren Einnahmen aus den Medienverträgen - national wie international.