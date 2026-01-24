- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Erfolg bei Union Berlin: Borussia Dortmund nutzt Bayerns Patzer

  • Aktualisiert: 24.01.2026
  • 20:26 Uhr
  • SID

Borussia Dortmund hat den Ausrutscher von Bayern München in der Fußball-Bundesliga genutzt. Vier Tage nach dem bitteren 0:2 bei Tottenham Hotspur in der Champions League siegte ein effizienter BVB am Samstag im Topspiel bei Union Berlin mit 3:0 (1:0).

Damit verkürzten Borussia Dortmund den Rückstand auf den Rekordmeister, der einige Stunden zuvor gegen den FC Augsburg mit 1:2 verloren hatte, auf acht Punkte.

Kapitän Emre Can (10./Foulelfmeter), Nico Schlotterbeck (54.) und Maximilian Beier (84.) schossen die Borussen zum Erfolg in der ausverkauften Alten Försterei.

Das Team von Trainer Niko Kovac zeigte damit die erhoffte Reaktion auf die Pleite in der Königsklasse und ist in der Liga nun zwölf Spiele in Serie ungeschlagen. Gleichzeitig hielt der Tabellenzweite (42 Punkte) den Vorsprung auf die Verfolger TSG Hoffenheim (36) und RB Leipzig (35).

- Anzeige -
- Anzeige -

BVB nach kurzer Anlaufzeit sofort zwingend

Im Vergleich zum Tottenham-Spiel wechselte Kovac in der Startelf auf vier Positionen. Unter anderem stürmten Beier und Fabio Silva an der Seite von Serhou Guirassy für Julian Brandt und Karim Adeyemi.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Der BVB-Coach hatte im Vorfeld ein "Kampfspiel" erwartet, das sein Team jedoch gut annahm. Nachdem Dortmunds Torwart Gregor Kobel einen Kopfball von Union-Stürmer Andrej Ilic (6.) problemlos hielt, wurden die Gäste immer zwingender.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Kapitän Can trifft vom Punkt

Can, ebenfalls neu im Team, erzielte die Führung mit einem platzierten Schuss vom Punkt, zuvor hatte Unions Keeper Frederik Rönnow Guirassy im Eins-gegen-Eins im Strafraum ungestüm von den Beinen geholt.

FC Bayern - Baum nach Augsburg-Sieg: "Das ist Schöne am Fußball"

Während die Berliner kämpferisch dagegen hielten, bestimmte der BVB die Partie und zeigte dabei eine Steigerung gegenüber der Nicht-Leistung im ersten Durchgang in London.

Derweil vergab Guirassy (18.) die große Chance auf das zweite Tor. Nach einem Ballgewinn von Felix Nmecha setzte der Mittelfeldspieler den Angreifer klug in Szene, jener zögerte mit seinem Abschluss jedoch zu lange - und legte auf Jobe Bellingham ab.

- Anzeige -

Vorentscheidung durch Schlotterbeck

Dessen Schuss wurde geblockt, der zweite Versuch von Silva rauschte nur knapp am linken Pfosten vorbei. In der Folge flachten die Dortmunder Offensivbemühungen ab. Union tat unmittelbar vor der Pause mehr für das Spiel, blieb aber zu ungefährlich.

- Anzeige -

Real Madrid weiter die Nummer eins: Die umsatzstärksten Fußballklubs der Welt

1 / 21
<strong>Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball<br></strong>Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. <em><strong>ran</strong></em> zeigt die Top 20.
© NurPhoto

Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball
Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. ran zeigt die Top 20.

<strong>20. Platz: West Ham United<br></strong>Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© News Images

20. Platz: West Ham United
Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>19. Platz: Benfica Lissabon<br></strong>Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro<br>Liga: Liga Portugal
© Ball Raw Images

19. Platz: Benfica Lissabon
Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro
Liga: Liga Portugal

<strong>18. Platz: VfB Stuttgart<br></strong>Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Pressefoto Baumann

18. Platz: VfB Stuttgart
Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>17. Platz: Newcastle United<br></strong>Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Every Second Media

17. Platz: Newcastle United
Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>16. Platz: Juventus Turin<br></strong>Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© LaPresse

16. Platz: Juventus Turin
Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>15. Platz: AC Mailand<br></strong>Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© Fotoagenzia

15. Platz: AC Mailand
Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>14. Platz: Aston Villa<br></strong>Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Pro Sports Images

14. Platz: Aston Villa
Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>13. Platz: Atletico Madrid<br></strong>Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro<br>Liga: La Liga
© Laci Perenyi

13. Platz: Atletico Madrid
Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro
Liga: La Liga

<strong>12. Platz: Borussia Dortmund<br></strong>Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Beautiful Sports

12. Platz: Borussia Dortmund
Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>11. Platz: Inter Mailand<br></strong>Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© SOPA Images

11. Platz: Inter Mailand
Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>10. Platz: FC Chelsea<br></strong>Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© AFP/SID/ANDY BUCHANAN

10. Platz: FC Chelsea
Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>9. Platz: Tottenham Hotspur<br></strong>Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Every Second Media

9. Platz: Tottenham Hotspur
Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong></strong><strong>8. Platz: Manchester United<br></strong>Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© 2025 Getty Images

8. Platz: Manchester United
Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>7. Platz: FC Arsenal<br></strong>Umsatz 24/25: 793,5&nbsp;Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Paul Marriott

7. Platz: FC Arsenal
Umsatz 24/25: 793,5 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>6. Platz: Manchester City<br></strong>Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Alberto Gardin

6. Platz: Manchester City
Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>5. Platz: FC Liverpool<br></strong>Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Propaganda Photo

5. Platz: FC Liverpool
Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>4. Platz: Paris St. Germain<br></strong>Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro<br>Liga: Ligue 1
© ABACAPRESS

4. Platz: Paris St. Germain
Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro
Liga: Ligue 1

<strong>3. Platz: FC Bayern München<br></strong>Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Eibner

3. Platz: FC Bayern München
Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>2. Platz: FC Barcelona<br></strong>Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro<br>Liga: La Liga
© AFP/SID/MANAURE QUINTERO

2. Platz: FC Barcelona
Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro
Liga: La Liga

<strong>1. Platz: Real Madrid<br></strong>Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro<br>Liga: La Liga
© 2026 Getty Images

1. Platz: Real Madrid
Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro
Liga: La Liga

Direkt nach der Halbzeit legte der BVB nach. Einen Fernschuss von Bellingham (53.) parierte Rönnow noch stark, gegen den Kopfball von Schlotterbeck nach einer Ecke von Julian Ryerson war der Schlussmann dann machtlos.

Zwar steckte Union nicht auf und war nun durchaus bemüht, den Weg in die Dortmunder Hälfte zu finden - die Abwehr der Gäste verteidigte diese Vorstöße jedoch souverän weg. Kurz vor Schluss traf Beier nach schöner Vorarbeit von Bellingham.

News und Videos zur Bundesliga
SchlotterbeckUpdate
News

Große Schwäche? Topklub steigt wohl aus Schlotterbeck-Poker aus

  • 24.01.2026
  • 20:57 Uhr
24.01.2026, xtgx, Fussball 1.Bundesliga, Union Berlin - Borussia Dortmund v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 0:1 durch Emre Can (Borussia Dortmund) (DFL DFB REGULATIONS P...
News

BVB-Noten: Schlotterbeck glänzt, Silva nutzt Chance nicht

  • 24.01.2026
  • 20:32 Uhr
Enttaeuschung bei Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 9) nach der ersten Saisonniederlage der Bayern GER, FC Bayern Muenchen vs. FC Augsburg, Fussball, Bundesliga, 19. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 24...
News

Kommentar: Mit halber Kraft reicht es auch für Bayern nicht

  • 24.01.2026
  • 20:19 Uhr
FC Bayern München v FC Augsburg - Bundesliga
News

Bayern-Noten: Urbig patzt, Offensive enttäuscht

  • 24.01.2026
  • 19:49 Uhr

FC Bayern: Joshua Kimmich mit klarer Ansage nach Pleite

  • Video
  • 02:11 Min
  • Ab 0

Schlotterbeck sicher: "Haben uns das Glück erarbeitet"

  • Video
  • 01:57 Min
  • Ab 0
Schmitt verlor seine ersten beiden Spiele
News

Krösche: Schmitt bleibt Interimscoach gegen Tottenham

  • 24.01.2026
  • 19:16 Uhr
Erstmals seit Ende 2024 auf dem Platz: Benjamin Henrichs
News

Nach 400 Tagen: Henrichs gibt Comeback

  • 24.01.2026
  • 19:03 Uhr
Kimmich
News

FCB-Stimmen: "Nicht das Toplevel, das wir bringen wollten"

  • 24.01.2026
  • 18:48 Uhr
Bayer Leverkusen Fans
News

Leverkusen-Fans feiern Ende der Bayern-Serie

  • 24.01.2026
  • 18:19 Uhr