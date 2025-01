Erholter Musiala nach USA-Trip mit "frischer Energie"

Ohne explizite Ziele, aber mit "frischer Energie" ist Schlüsselspieler Jamal Musiala aus seinem Feiertagsurlaub in den USA zu Bayern München zurückgekehrt. Der 21-Jährige verbrachte Weihnachten mit seiner Familie in New York und feierte Silvester in einem Nachtclub in Miami.

"Es ging mir darum, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, mal abzuschalten. Aber auch darum, mal andere Sachen zu sehen", sagte der deutsche Nationalspieler auf der Vereinswebseite der Bayern: "Ich wollte mit frischer Energie wieder zurückkommen."

Von bestimmten Neujahrsvorsätzen, wie etwa dem möglichen "Finale dahoam" im Sommer, hat Musiala bewusst abgesehen: "Ich habe gelernt, dass es besser ist, wenn man sich einfach vornimmt, im gesamten Spiel weitere Schritte nach vorne zu machen."

Neben den Feierlichkeiten trainierte der bekennende Basketball-Fan Musiala unter anderem mit NBA-Star Jimmy Butler von den Miami Heat an seiner Präzision beim Wurf. In New York verbrachte er außerdem einen Tag mit Teamkollege Michael Olise. "Michael hat gesagt, er kommt auch vorbei – also waren wir zusammen essen, haben uns einen Tag lang New York zusammen angesehen", sagte Musiala. Gemeinsam trafen die Offensivspieler der Bayern den früheren NBA-Star Carmelo Anthony.