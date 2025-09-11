Eriksen gegen Köln nicht in der Startelf

Trainer Paul Simonis von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg setzt gegen den 1. FC Köln nicht von Beginn an auf Neuzugang Christian Eriksen. "Er fängt nicht an zu spielen, aber vielleicht kommt er mit uns auf die Bank", sagte Simonis vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der Transfer des dänischen Rekordnationalspielers hatte am Mittwochabend für Aufsehen gesorgt. Am Donnerstag hat Eriksen bereits sein erstes Training mit der Mannschaft absolviert. "Ich weiß nicht exakt in welchem Zustand er ist. Heute hat er beeindruckend trainiert. Wir müssen gucken und mit ihm reden. Ich glaube, dass er viele Trainingsschritte gemacht hat mit Malmö", sagte Simonis. Eriksen hatte sich nach seinem Vertragsende bei Manchester United in den vergangenen Wochen in Schweden bei Malmö FF fit gehalten. "Morgen gucken wir, ob er für Samstag eine Option ist, aber das erste Training war gut", ergänzte Simonis.

Der 33-Jährige, dessen Herzstillstand bei der EM 2021 Fans auf der ganzen Welt bewegt hatte, hat einen Vertrag bis 2027 erhalten. "Das kam relativ kurzfristig vor ein paar Tagen auf. Da war ein bisschen Zug drin in der ganzen Thematik. Wir sind froh, dass er da ist. Es ist ein Ausrufezeichen für die Bundesliga und den VfL Wolfsburg", sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. Dass Eriksen auch geholt wurde, um als Werbefigur für den Verein zu agieren, sei "ein Nebeneffekt", sagte Schindzielorz.