Eriksen hofft auf Debüt gegen BVB: "Bin fit und bereit"

Neuzugang Christian Eriksen will dem Bundesligisten VfL Wolfsburg so schnell wie möglich auf dem Platz helfen - am liebsten schon im nächsten Spiel. "Ich trainiere natürlich, ich bin fit und bereit", sagte Eriksen in einer Medienrunde am Rande des "Wir für euch"-Tages des VfL: "Aber es ist dem Fitnesstrainer überlassen und dem Trainer, wann ich spiele."

Schon in der nächsten Bundesligapartie bei Borussia Dortmund am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) könnte der dänische Rekordnationalspieler debütieren. Ob er kurz nach seinem Wechsel dafür bereit wäre? "Wenn Sie mich fragen: ja. Aber der Trainer stellt die Mannschaft auf und entscheidet, wer bereit ist für das Spiel. Aber ich bin bereit zu spielen."

Zunächst engagierte sich der 33-Jährige aber erst einmal in einem Seniorenheim in seiner neuen Wahlheimat. Mit den Bewohnern dort backte er im Rahmen des Projekttages an der Seite des neuen VfL-Trainers Paul Simonis Waffeln, spielte Bingo und strich ein paar Wände.