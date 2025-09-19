Eriksen in Dortmund erneut im Kader

Christian Eriksen kann bei seiner ersten Auswärtsfahrt mit Bundesligist VfL Wolfsburg auf sein Bundesliga-Debüt hoffen. "Ich glaube, dass er jede Woche physisch besser wird. Er ist am Wochenende wieder im Kader", sagte Trainer Paul Simonis vor dem Spiel bei Borussia Dortmund am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).

Eriksen mache weiterhin Trainingsfortschritte, dennoch sei man "vorsichtig, das ist ganz wichtig", betonte Simonis. Von der Aufmerksamkeit, die aktuell auf Eriksen liegt, bekommt Simonis nicht viel mit: "Ich habe kein Social Media, ich weiß das nicht. Ich sehe die vielen Kameras für Eriksen, aber das ist für mich normal, bei so einem großen Spieler. Für mich ist das okay, aber ich fokussiere mich auf den ganzen Kader. Ich gucke nicht so viel Fernsehen oder Social Media."

Auch wenn Eriksen bisher noch keine Einsatzzeit bekam, wurde er von Simonis direkt in den Mannschaftsrat beordert. Für Eriksen spreche seine Erfahrung und die Tatsache, dass er auch die acht Neuzugänge des VfL im Mannschaftsrat vertreten könne, so der Trainer.

Beim BVB will man nun den nächsten Schritt in Sachen Stabilität machen. "Ich bin nicht super zufrieden. Ich glaube, dass wir sehr viel Raum für Entwicklung haben. Wir müssen sehr schnell erwachsen und stabil werden - für das ganze Spiel", sagte der Coach.

Für Simonis, der selbst auch seine erste Bundesliga-Saison als Trainer bestreitet, ist das Spiel in Dortmund etwas besonderes: "Ich habe gehört, dass das ein ganz großes Stadion ist mit einer tollen Atmosphäre." Dennoch werde er sich "auf unser Spiel und unseren Kader" fokussieren. Der dänische Nationalspieler Jesper Lindström fällt wegen einer Adduktorenverletzung aus.