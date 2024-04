Erst Meister, dann Luft raus? Daum wäre "nicht überrascht"

Anzeige

Ex-Trainer Christoph Daum befürchtet negative Auswirkungen auf die Triple-Jagd von Bayer Leverkusen im Falle eines vorzeitigen Titelgewinns in der Fußball-Bundesliga. "Es würde mich nicht überraschen, wenn bei Leverkusen erstmals die Luft raus ist", sagte der 70-Jährige dem SID.

Dies müsse bei Bayer zwar nicht so sein, "meine Erfahrung ist aber, dass erstmal eine Menge Druck und Anspannung abfällt". Etwa bei seinen vorzeitig gesicherten Meistertiteln in der Türkei sei es "häufig" so gewesen, "dass wir danach nicht mehr gewonnen haben". Dies sei "irgendwie komisch", sagte Daum.

Ohnehin halte er es "für unheimlich schwierig", das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Europa League zu gewinnen. "Ich glaube, dass sie bis zum Pokalfinale wieder in der Spur sein werden. Den Pokal traue ich ihnen auch zu", sagte Daum: "International sehe ich es etwas schwieriger. Da muss sehr, sehr viel zusammenkommen."

Die Werkself kann sich am Wochenende die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte sichern. Im Europa-League-Viertelfinale kämpft Bayer gegen West Ham United ums Weiterkommen, dazu steht Leverkusen im DFB-Pokalfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern (25. Mai).