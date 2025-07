Erster Neuzugang: Bremen holt Wöber auf Leihbasis aus Leeds

Werder Bremen hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert: Der österreichische Nationalspieler Maximilian Wöber kehrt auf Leihbasis vom englischen Premier-League-Aufsteiger Leeds United in die Bundesliga zurück. Wie die Bremer am Freitag mitteilten, haben sich beide Klubs zudem auf eine Kaufoption für den Innenverteidiger geeinigt.

Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer freute sich über einen "international erfahrenen Verteidiger", der Bremens Defensive "mit seiner Qualität Stabilität geben wird". In der vergangenen Saison kam Wöber bei Leeds auch aufgrund von Verletzungen lediglich auf neun Einsätze. "Nach einer schwierigen letzten Saison hat er zuletzt in der Nationalmannschaft ein gutes Comeback gegeben. Wir sind überzeugt, dass er diesen positiven Trend bei uns fortsetzen wird", sagte Niemeyer.

Der 27-Jährige lief bislang in 31 Spielen für den ÖFB auf und war in der Saison 2023/24 bereits für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga aktiv gewesen. Nun freut sich Wöber auf die neue "Herausforderung". "Außerdem freue ich mich natürlich besonders auf meine drei Nationalmannschaftskollegen bei Werder (Romano Schmid, Marco Friedl und Marco Grüll; Anm. d. Red.). Sie werden mir sicherlich den einen oder anderen Tipp geben können", sagte Wöber.