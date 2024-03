Erstes BVB-Tor für Rückkehrer Sancho seit 1031 Tagen

Anzeige

Erlösung für Jadon Sancho: Der Rückkehrer hat sein erstes Tor für Borussia Dortmund seit 1031 Tagen erzielt. Der Engländer traf am Samstag in der 38. Minute zum 2:0 bei Werder Bremen - sein bis dato letztes Tor für den BVB war Sancho am 13. Mai 2021 gelungen: Damals war er beim 4:1 im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig doppelt erfolgreich.

Im Sommer 2021 hatte Sancho den BVB dann verlassen, der Offensivspieler wollte bei Manchester United in England den nächsten Schritt seiner Karriere machen. Doch dort setzte er sich nicht final durch, unter Teammanager Erik ten Hag wurde Sancho schließlich gar vom Trainingsbetrieb freigestellt.

Der BVB schlug im Januar 2024 zu und holte Sancho als Leihspieler bis zum Sommer zurück. Doch dem 23-Jährigen war die fehlende Spielpraxis anzumerken, von den Leistungen zu seinen Glanzzeiten im BVB-Trikot war Sancho nach seiner Rückkehr weit entfernt. Den ersten Treffer bejubelte er entsprechend ausgelassen.