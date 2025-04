Erstmals nach Verletzung: Wirtz wieder in Bayer-Startelf

Nationalspieler Florian Wirtz ist rund eineinhalb Monate nach seiner Verletzung zurück in der Startaufstellung von Bayer Leverkusen. Zum Bundesligaspiel des Doublesiegers beim FC St. Pauli am Sonntagabend beorderte Trainer Xabi Alonso seinen Starspieler wieder in die erste Elf. Vergangenes Wochenende beim 0:0 gegen Union Berlin war Wirtz bereits als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen.