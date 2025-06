Europa-Comeback? Werder-Trainer Steffen setzt keine Limits

Spektakuläre Fußball-Feste und ein Europa-Comeback? Der neue Trainer Horst Steffen setzt sich mit Werder Bremen hohe Ziele. "Grundsätzlich ist nach oben alles offen", sagte der 56-Jährige am Montag bei seiner Vorstellung: "Wir wollen aber erst einmal anfangen". Versprechungen zu machen, "in welche Regionen es gehen wird, sind einfach unangebracht".

Grundsätzlich will Steffen, der die Nachfolge des freigestellten Ole Werner antritt, die Fans an der Weser begeistern. "Im Vordergrund unseres Spiels stehen Spielfreude, Einsatzbereitschaft und Intensität. Wir werden unsere Abläufe haben, aber in diesen Abläufen wird auch Kreativität ihren Platz haben", sagte der Coach, der in der abgelaufenen Saison die SV Elversberg fast in die Bundesliga geführt hatte: "Die Lust und Laune am Fußball sollen dann auch auf die Tribünen übergehen."

Hinter Steffen liegen seit seiner Verpflichtung am Donnerstag "spannende" Tage, mit Werder wird der erfahrene Trainer erstmals in der Bundesliga spielen. "Eine neue Stadt, ein neues Stadion, neue Spieler. Das macht es sehr herausfordernd. Aber ich freue mich auf die Aufgabe", sagte er: "Ich habe fast alles trainiert, außer in der Bundesliga. Wenn dann Werder Bremen anfragt, muss man nicht lange überlegen."