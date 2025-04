Europacup: Bundesliga so schlecht wie seit vier Jahren nicht mehr

Der Europacup geht in die entscheidende Phase - und die Fußball-Bundesliga schaut nur zu. Nach dem Aus von Bayern München und Borussia Dortmund in der Champions League sowie dem Scheitern von Eintracht Frankfurt in der Europa League finden die Halbfinals erstmals seit vier Jahren ohne deutsche Beteiligung statt. In der vergangenen Saison hatten Dortmund (gegen Real Madrid) und Bayer Leverkusen (gegen Atalanta Bergamo) noch im Endspiel der Champions bzw. Europa League gestanden.

Ein so schlechtes Abschneiden hat durchaus Seltenheitswert. Vor der Saison 2020/21 gab es 2016/17 und 2004/05 keinen Halbfinalisten aus der Bundesliga. Dabei waren in dieser Spielzeit gleich acht deutsche Mannschaft in die drei internationalen Wettbewerbe gestartet, fünf davon in der Königsklasse.

Für RB Leipzig und Vizemeister VfB Stuttgart war bereits in der Vorrunde Schluss, Meister Bayer Leverkusen scheiterte im Achtelfinale am FC Bayern. In der Europa League ereilte die TSG Hoffenheim das Aus nach der Ligaphase, der 1. FC Heidenheim verabschiedete sich in der Conference League in den Play-offs zum Achtelfinale. Für München, Dortmund und Frankfurt kam nun das Aus im Viertelfinale.