Ex-Bayer Rafinha beendet Karriere

Der frühere Bundesliga-Profi Rafinha beendet seine Karriere. "Heute gilt der letzte Schlusspfiff mir", schrieb der 39-Jährige bei Instagram, er verabschiede sich "mit einem ruhigen Herzen voller Dankbarkeit. Der Fußball hat mir alles gegeben."

Rafinha war zuletzt für den Coritiba FC in seiner brasilianischen Heimat aktiv, wo er seine Karriere auch begonnen hatte. Über Schalke 04 und den FC Genua kam er 2011 zum FC Bayern, wo er seine erfolgreichste Zeit erlebte und unter anderem 2013 das Triple holte. In acht Jahren lief der Rechtsverteidiger 266-mal für den Rekordmeister auf und erzielte dabei sechs Tore.

Weitere Stationen waren Flamengo, Olympiakos Piräus, Grêmio und der FC São Paulo. Für Brasilien bestritt er vier Länderspiele, 2008 gewann er mit der Seleção Olympia-Bronze.

Rafinha bedankte sich mit seinem Abschieds-Post bei all seinen Klubs. Bei Schalke, das "an einen jungen Brasilianer geglaubt" habe, und beim FC Bayern, "der so viele Jahre lang meine Heimat war und wo ich im Fußball alles gewonnen habe". Seine "Liebe" zum Spiel sei "ewig", schrieb er.

Sein Beitrag wurde von zahlreichen Weggefährten kommentiert. "Love you", schrieb Franck Ribéry, Xherdan Shaqiri meinte: "Mein Bruder, ich wünsche dir alles Gute für dein nächstes Kapitel im Leben."