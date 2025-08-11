Ex-Kiel-Kapitän Holtby wechselt in die Niederlande

Der dreimalige Fußball-Nationalspieler Lewis Holtby setzt seine Karriere in den Niederlanden fort. Der Eredivisie-Klub NAC Breda gab am Montag die Verpflichtung des früheren Kapitäns von Holstein Kiel bekannt. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt ablösefrei und erhält einen Vertrag bis 2027. Für den gebürtigen Erkelenzer ist es der zehnte Klub seiner Profikarriere.

Holtby hatte im Frühjahr seinen Abschied aus Kiel angekündigt. Der Anführer wollte seine Zeit an der Förde mit dem Klassenerhalt krönen - dies misslang. Der Routinier absolvierte in seiner Karriere 225 Bundesliga-Spiele sowie 137 Partien in der 2. Bundesliga, 38 in der Premier League und 21 in der Europa League. Stationen waren neben Kiel unter anderem der Hamburger SV, Schalke 04, Tottenham Hotspur und der FSV Mainz 05.

"Mit Lewis gewinnen wir viel Erfahrung für unsere Mannschaft. In den Gesprächen haben wir sofort eine Verbindung gespürt, auch weil er ein echter Enthusiast und Publikumsliebling ist", sagte Bredas Technischer Direktor Peter Maas. In der Vorsaison hatte Breda als Aufsteiger auf Rang 15 die Klasse gehalten.