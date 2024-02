Anzeige

Trotz des Rückziehers der DFL in Sachen Investor gibt es während der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg erneut Fan-Proteste und eine Spielunterbrechung.

Nachdem die DFL in Sachen Investoren-Deal zuletzt einen Rückzieher machte und die Pläne ad acta legte, schienen die Fan-Proteste in der Bundesliga eigentlich aufzuhören. In den Freitags- und Samstagsspielen gab es zumindest keine Zwischenfälle.

Doch im Rahmen der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg kam es erneut zu einer Spielunterbrechung.

Dieses Mal protestierten die Eintracht-Fans gegen Investoren-Klubs in der Bundesliga, in diesem Fall gegen das Konstrukt des Gegners aus Wolfsburg, der vom Volkswagen-Konzern finanziert wird.

In der zweiten Halbzeit flogen daher Gegenstände wie Tennisbälle und Flummis aus dem Sektor der Frankfurter Ultras auf den Rasen im Deutsche Bank Park.

Zudem enthüllten die Eintracht-Fans ein Banner mit der Aufschrift: "Investorenvereine raus aus der DFL - Scheiß Wolfsburg". Es folgte eine etwa achtminütige Spielunterbrechung, bevor die Partie fortgesetzt werden konnte.