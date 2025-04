Seit inzwischen fast zehn Jahren hütet der gebürtige Rostocker das Tor des FCH. Am Samstag (15.30 Uhr, im Liveticker bei ran.de) treffen die beiden Nachnamensvetter zum vermeintlich letzten Mal in der Bundesliga aufeinander. Kevin mit seinem Verein als aktuell Tabellen-16., Thomas als Tabellenführer.

Müller: Ich weiß nicht so recht. Wenn bei den Bayern ein Nationalspieler ausfällt, spielt ein anderer. Der Kader ist unfassbar gut besetzt. Und was Thomas Müller angeht: Ich habe nicht den Eindruck, dass das seine Leistung oder die der Mitspieler negativ beeinflusst. Alle wollen, dass er den bestmöglichen Abschied bekommt.

Alexander Isak (Newcastle United) Laut der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" schaut sich der FC Barcelona weiterhin nach einem Star-Transfer für die Offensive um. Ein möglicher Name ist dabei der Ex-Dortmunder Alexander Isak. In Newcastle hat der Schwede noch Vertrag bis 2028, das hybride Profil aus Flügelspieler und Neuner erfüllt Isak nicht vollends. Vielleicht entscheiden sich die Katalanen für einen anderen Kandidaten ...

Kevin De Bruyne (Manchester City) Der Abgang von City-Star Kevin De Bruyne nimmt wohl Formen an. Laut "TBR Football" soll MLS-Klub San Diego FC große Fortschritte in den Gesprächen mit dem 33-jährigen Belgier machen, dessen Vertrag im Sommer 2025 ausläuft. Um für eine Verpflichtung gewappnet zu sein, hat die Franchise aus Kalifornien einen der drei Plätze für designierte Spieler frei gelassen, den De Bruyne einnehmen könnte.

Joan Garcia (Espanyol Barcelona) ... auch noch Joan Garcia vom Stadtrivalen Espanyol Barcelona als möglicher neuer Barca-Keeper gehandelt. Der 23-Jährige, mit einer Größe von 1,91 Metern passend in Barcas Beuteschema, kann laut dem Bericht für eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro wechseln. Zuletzt wurde berichtet, dass auch Bayer Leverkusen an Garcia interessiert sein soll. Sein Kontrakt läuft noch bis 2028.

Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) Der FC Barcelona sucht laut "Mundo Deportivo" einen neuen Torhüter, der perspektivisch die Nachfolge von Marc-Andre ter Stegen antreten könnte. Demnach sei das Profil klar definiert: Die Kandidaten sollen noch jung sein, aber dennoch schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Zudem sei auch die Größe von mindestens 1,90 Metern ein klares Kriterium. Der fußballerische Aspekt spiele hingegen keine so große Rolle wie noch in früheren Jahren. Als ...

Timo Werner (Tottenham Hotspur) ... dann wurde er zugunsten von zwei Neuzugängen (u.a. Bayern-Leihgabe Mathys Tel) nicht für den internationalen Kader gemeldet. In seinem ersten Jahr bei den Spurs kam er nicht wirklich in Tritt, traf in 41 Pflichtspielen dreimal. Weil Leipzig wohl auch keine Verwendung für Werner hat, gilt laut "Bild" Schwesterklub New York Red Bulls als möglicher Abnehmer.

Geovany Quenda (Sporting Lissabon) Der FC Chelsea steht wohl kurz vor der Verpflichtung von Geovany Quenda. Laut "The Athletic" sollen die Londoner bereit sein, bis zu 50 Millionen Euro für den 17-Jährigen auszugeben. Demnach soll der Flügelspieler im Sommer 2026 an die Stamford Bridge kommen und einen Vertrag bis 2033 mit einem weiteren Jahr als Option unterschreiben. Quenda gilt als eines der größten Versprechen im portugiesischen Fußball. Er absolvierte bisher 25 Liga- sowie zehn Champions-League-Spiele für Sporting Lissabon.

Arda Güler (Real Madrid) ... wie der "Corriere dello Sport" nun berichtet, hat Inter Mailand großes Interesse an einer Verpflichtung des jungen Türken. Demnach wollen sich die "Nerazzurri" nicht nur verstärken, sondern auch verjüngen. Die Startelf von Inter ist durchschnittlich 30 Jahre alt. Zuvor hatte die "Sport Bild" berichtet, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig seien an einer Leihe interessiert.

Renato Sanches (Paris St. Germain/Benfica Lissabon) ... Grund für die feste Verpflichtung soll dem Bericht nach das gute Verhältnis von Sanches zu Vereinsikone und Präsident Rui Costa sein. In Paris hat Sanches noch einen Vertrag bis Sommer 2027, aber keine sportliche Perspektive mehr. Wie schon in München, so konnte sich der Europameister von 2016 auch im Star-Ensemble von PSG nicht durchsetzen. Nun steht für ihn wohl der dauerhafte, sportliche Neustart in Lissabon bevor.

Tyler Dibling (FC Southampton) Der 19-jährige Youngster Tyler Dibling spielt sich beim FC Southampton ins Rampenlicht. Einem Bericht des englischen "The Telegraph" zur Folge soll nun Manchester City an dem Flügelstürmer interessiert sein. Laut "transfermarkt.de" liegt der Marktwert des englischen U21-Nationalspielers bei 25 Millionen Euro, die "Saints" sollen aber weitaus mehr verlangen. Der Zeitung nach liegen die Forderungen für den Rechtsaußen bei 120 Millionen Euro.

Nico Williams (Athletic Bilbao) Der nächste Verein soll Interesse an Nico Williams zeigen. Wie der "Guardian" berichtet, bemüht sich nun auch der FC Arsenal um die Dienste des Flügelstürmers von Athletic Bilbao. Ein erstes Treffen zwischen den beiden Seiten soll bereits stattgefunden haben. Neben Arsenal wird auch der FC Bayern München immer wieder mit dem Spanier in Verbindung gebracht. Der 22-jährige Europameister ist vertraglich bis 2027 an den La-Liga-Klub gebunden, soll aber eine Ausstiegsklausel im Bereich von 58 Millionen Euro besitzen.

Mohamed Salah & Virgil van Dijk (FC Liverpool) Sowohl Salah als auch van Dijk gehören schon lange zu den unumstrittenen Leistungsträgern der "Reds". Auch in der ersten Saison unter dem neuen Trainer Arne Slot spielen beide tragende Rollen, Salah spielt sogar seine beste Saison seit Jahren. In der Premier League steht der Ägypter bei sagenhaften 27 Toren und 17 Vorlagen in 31 Einsätzen.

Mohamed Salah & Virgil van Dijk (FC Liverpool) Die Hängepartie um die Zukunft der beiden Liverpool-Topstars Mohamed Salah und Virgil van Dijk steht wohl vor dem Ende. Wie "The Athletic" berichtet, sollen beide ihre am Saisonende auslaufenden Verträge um jeweils zwei Jahre bis 2027 verlängern. Zuletzt habe es einen Durchbruch in den Verhandlungen gegeben.

Jürgen Klopp (Head of Global Soccer bei Red Bull) Nach dem Viertelfinal-Aus von Real Madrid in der Champions League gegen den FC Arsenal soll Coach Carlo Ancelotti vor dem Rauswurf stehen. Laut der Zeitung "Sport" gehört Jürgen Klopp zu den möglichen Nachfolge-Kandidaten für den Italiener. Dem Bericht nach habe der 57-Jährige, aktuell Head of Global Soccer beim Red-Bull-Konzern, Gesprächen mit den "Königlichen" bereits zugestimmt. Beim österreichischen Brausekonzern trat der frühere Liverpool-Coach Klopp erst Anfang 2025 offiziell seinen Dienst an.

ran: Sie sind seit 2015 im Tor des 1. FC Heidenheim. Eigentlich wollten Sie nach Ihrer Zeit in Cottbus nach Duisburg wechseln, waren sich sogar schon weitgehend einig über den Transfer - doch der MSV meldete sich plötzlich nicht mehr. Sind Sie froh, dass es so gekommen ist?

Müller: Die letzte Saison war für uns als Aufsteiger der absolute Wahnsinn. Aber hier in Heidenheim konnten und können das schon alle ganz gut einordnen. Wir haben nicht die gleichen Möglichkeiten wie Klubs, die schon deutlich länger in der Bundesliga unterwegs sind. Dazu haben wir mit Jan-Niklas Beste, Tim Kleindienst und Eren Dinkci drei richtig gute Jungs verloren. Jeder wusste, dass diese Spielzeit schwierig werden könnte.

ran: In der Vorsaison schaffte Heidenheim sensationell den Sprung in die Conference League. Nun kämpft der Verein um den Klassenerhalt. Warum?

Divine Mukasa (Manchester City) Wie Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll der FC Bayern Talent Divine Mukasa ins Visier genommen. Demnach sollen Scouts des Rekordmeisters das Juwel von Manchester City zuletzt mehrfach beobachtet haben, ebenso Scouts von Ajax Amsterdam. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler spielt in der U18-Mannschaft der Citizens und überzeugte dort bislang mit 16 Toren und 15 Vorlagen in nur 19 Partien. Entsprechend will ManCity den gebürtigen Londoner langfristig an den Klub binden.

Thomas Müller (FC Bayern München) Spielt Thomas Müller bald unter Jose Mourinho in der Türkei? Fenerbahce Istanbul soll am Münchner Urgestein interessiert sein. In der türkischen Süper Lig kommen immer wieder ehemalige Weltklasse-Spieler zum Ende ihrer Karriere unter. Müller könnte demnach Dusan Tadic und Edin Dzeko ersetzen. Beide Spieler des Tabellenzweiten sind älter als Müller. Laut dem türkischen Medium "Sporx" soll man bereit sein, dem 35-jährigen Müller einen Einjahresvertrag mit einer Option für eine weitere Saison anzubieten.

Joao Palhinha (FC Bayern München) Gibt der FC Bayern den portugiesischen Sechser nach nur einer Saison schon wieder ab? Laut "Bild" soll der 50-Millionen-Neuzugang von 2024 nicht mal ein Jahr später keine große Rolle mehr beim Rekordmeister spielen. Demnach soll Trainer Vincent Kompany mit dem 29-Jährigen nicht mehr planen, weil Palhinha nicht zur Spielphilosphie des Belgiers passen dürfte. Damit könnte den Münchnern in dieser Personalie ein hohes Transferminus drohen. Palhinhas Vertrag in München läuft noch bis zum 30. Juni 2028.

Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05) Mit dem Mainzer Jonathan Burkardt wurde zuletzt ein weiterer Stürmer als möglicher Bayern-Neuzugang gehandelt. Laut "Sky" sollen die Münchner ebenso Interesse an Burkardt haben wie Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Klubs aus der Premier League. Dem Bericht nach erhofft sich Mainz eine Ablösesumme von 35-40 Millionen Euro, zumal der 24-Jährige keine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2027 laufenden Kontrakt haben soll.

Liam Delap (Ipswich) Ipswich-Stürmer Liam Delap soll laut "Sky" das Interesse der Bayern auf sich gezogen haben. In München könnte der 22-Jährige demnach als Backup von Harry Kane vorgesehen sein. Bei Premier-League-Aufsteiger Ipswich hat Delap noch einen langfristigen Vertrag bis 2029, entsprechend müssten die Münchner eine stattliche Ablösesumme für das Ex-ManCity-Talent bezahlen. Im Bericht heißt es, dass Ipswich rund 34,5 Millionen Euro Ablöse fordern soll. In der Premier League traf Delap bislang zwölf Mal in der Saison 2024/25.

Transfergerüchte des FC Bayern München Die Saison 2024/25 geht so langsam zu Ende, im Hintergrund wird schon am Bayern-Kader für die folgende Spielzeit getüftelt. Wie immer gibt es rund um den FC Bayern München unzählige Spekulationen in Sachen Transfers. Welche Spieler werden verpflichtet? Wer könnte gehen? ran zeigt die Gerüchte rund um die Münchner. (Stand: 14. April 2025)

Müller: Ich hatte damals zwei Anfragen. Duisburg suchte eine klare Nummer 1, Heidenheim eine Nummer 2 als Herausforderer. Ich wollte unbedingt spielen, deshalb war meine klare Tendenz ein Wechsel nach Duisburg – aber plötzlich herrschte Funkstille, die Verantwortlichen meldeten sich einfach nicht mehr. Also ging ich nach Heidenheim. (lacht) Ein geplatzter Transfer, der zum Glücksfall für mich wurde.

ran: Auf dem Rasen sind Sie inzwischen der Mister Heidenheim. Immer wenn Sie am Ball sind, hallt ein lang gezogenes "Müüüüü" durch das Stadion. Wie fühlt sich das an?

Müller: Das fühlt sich natürlich gut an und ist eine tolle Wertschätzung – gleichzeitig aber auch eine Verantwortung, der ich gerecht werden will. Ich bin im Sommer zehn Jahre hier in Heidenheim, das ist gerade im Fußball eine lange Zeit. Wir haben hier viel zusammen erlebt und auch erreicht, zuletzt mit dem Höhepunkt Conference League. Das ist jetzt unabhängig von mir schon eine sehr besondere Geschichte.

ran: Sie sind im Sommer zehn Jahre in Heidenheim und haben Ihren Vertrag kürzlich vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Wollten Sie mal weg?

Müller: Ich gebe zu, dass man sich nach so einer langen Zeit schon mal kurz Gedanken macht. Will ich noch mal etwas Neues erleben? Wäre es vielleicht reizvoll, mal im Ausland zu spielen? Aber ich weiß eben auch ganz genau, was ich an Heidenheim habe. Wir haben hier in den vergangenen Jahren eine tolle Geschichte geschrieben, ich spüre die Unterstützung der Fans. Auch privat fühlen wir uns hier als Familie pudelwohl. Deshalb ist mir die Entscheidung, zu verlängern, überhaupt nicht schwergefallen.