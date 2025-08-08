FC Bayern bindet Talente Karl und Mike

Belohnung für den Premierentreffer: Fußball-Rekordmeister Bayern München hat den Vertrag mit Nachwuchstalent Lennart Karl verlängert. Dies gab der Klub am Freitagnachmittag ohne konkrete Details bekannt. Einem Bericht von Sky zufolge gilt die Unterschrift bis Sommer 2028. Demnach soll der Kontrakt des 17-Jährigen nach dem 18. Geburtstag im kommenden Februar in einen Profivertrag umgewandelt werden.

Auch Flügelspieler Wisdom Mike verlängerte seinen Vertrag. Sportvorstand Max Eberl erklärte, beide Talente "kontinuierlich an die Profis" heranführen zu wollen. Denn: "Wir wünschen uns neben Jamal Musiala, Aleks Pavlovic und Josip Stanisic weitere Eigengewächse in unserer ersten Mannschaft." Sportdirektor Christoph Freund sieht bei beiden "enormes Potenzial", ihnen könne "die Zukunft gehören".

Karl ist seit 2022 am Bayern-Campus und debütierte bei der Klub-WM in den USA für die Profis. Im jüngsten Test gegen die Tottenham Hotspur (4:0) erzielte er sehenswert seinen Premierentreffer. Künftig wird er für die Bayern mit der Rückennummer "42" auflaufen, die zuvor Jamal Musiala getragen hatte. Musiala übernimmt zur neuen Saison die "10" des abgewanderten Leroy Sané (Galatasaray Istanbul). Auch der 16 Jahre alte Mike ist seit 2022 in München, gemeinsam mit Karl spielt er auch für die deutsche U17-Nationalmannschaft.