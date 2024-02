FC Bayern: Boey fällt wochenlang aus

Anzeige

Bayern München muss in den kommenden Wochen auf Sacha Boey verzichten. Der 23-Jährige hat sich nach Vereinsangaben einen großen Faserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte den Franzosen erst kürzlich für 30 Millionen Euro plus Boni von Galatasaray Istanbul verpflichtet. Boey war damit der teuerste Wintertransfer der Liga. Bislang absolvierte der Rechtsverteidiger in der Bundesliga zwei Spiele für die Bayern. Beim 0:1 in der Champions League am Mittwoch bei Lazio Rom war er nicht zum Einsatz gekommen.

Neben Boey stehen Trainer Thomas Tuchel derzeit zudem die verletzten Alphonso Davies, Kingsley Coman, Bouna Sarr und Serge Gnabry nicht zur Verfügung. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) spielen die Münchner beim VfL Bochum.