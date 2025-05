FC Bayern: Erster Titel für Harry Kane, aber es bleibt ein Beigeschmack - ein Kommentar

Harry Kane hat mit dem FC Bayern endlich seinen ersten großen Titel gewonnen. Doch so richtig besiegt ist der Fluch noch nicht. Ein Kommentar.

Von Max Bruns

Eine innige Umarmung mit seinem langjährigen Kumpel Eric Dier. Ein Trophäen-Emoji in den sozialen Medien und dann ein Video, in dem er "We are the Champions" von "Queen" grölt.

So sahen die ersten öffentlichen Reaktionen von Harry Kane nach dem 34. Deutschen Meistertitel des FC Bayern München aus, der gleichbedeutend mit dem ersten relevanten Karriere-Titel des englischen Star-Stürmers ist.

Irgendwie traurig. Kane hat zwar seinen langersehnten ersten Titel, aber der Fluch scheint immer noch zu bestehen.

Kane feiert ausgelassen. Er singt, trinkt und lacht. Der erste Titel - etwas ganz Besonderes. Doch die ganz große Ekstase scheint nicht auszubrechen.

Vieles scheint aufgesetzt. Joshua Kimmich steht in einem anderen Video mit den Händen in der Hose da. Manuel Neuer ist gar nicht erst anwesend und kocht lieber Risotto. Wer mag es den langjährigen Bayern-Stars verübeln. Der 34. Titel wird nicht ansatzweise zu den emotionalsten Erfolgen des Rekordmeisters gehören.

Dass Kane mit den Bayern ausgerechnet im Nobelrestaurant Käfer in Bogenhausen und nicht auf dem Rasen Meister wird, zeigt die traurige Wahrheit.

Der Fußballgott - sofern es einen gibt - scheint dem Bayern-Angreifer einfach nicht wohlgesonnen zu sein.