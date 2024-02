FC Bayern: Gnabry und Davies zurück im Training

Anzeige

Bayern München kann wohl bald wieder auf seine Spieler Serge Gnabry und Alphonso Davies zurückgreifen. Das Duo nahm am Sonntag nach dem Bundesliga-Heimspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen RB Leipzig (2:1) erstmals wieder am Spiel-Ersatztraining teil. Die Einheit ist für jene Profis gedacht, die am Vortag nicht in der Startelf standen.

Nationalspieler Gnabry hatte sich Mitte Dezember im Ligaspiel bei Eintracht Frankfurt eine Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich zugezogen. Verteidiger Davies erlitt im Ligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach Anfang Februar eine Innenbandzerrung am linken Knie. Zuletzt hatten beide abseits der Mannschaft individuell trainiert.