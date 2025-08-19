FC Bayern: Hoeneß plädiert "sehr" für Leihspieler

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich wieder einmal in die Transferpolitik des deutschen Fußball-Rekordmeisters eingemischt - und damit offenbar intern für Verwunderung gesorgt. "Ich würde sehr dafür plädieren, den Kader noch aufzufüllen mit einem Leihspieler, der bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag genommen wird", sagte Hoeneß der Süddeutschen Zeitung.

Die Bayern suchen nach dem geplatzten Transfer von Nick Woltemade und dem Abgang von Kingsley Coman dringend noch nach Verstärkungen. Die klare Ansage von Aufsichtsrat Hoeneß erschwert jedoch die Arbeit von Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund. Bei der Abteilung Sport habe dies bereits "zu Rätselraten" geführt, schreibt die SZ.

Dies erklärt auch die Schwierigkeiten beim geplanten Wechsel von Christopher Nkunku vom FC Chelsea zum FC Bayern. Die Blues wollen den früheren Leipziger (Vertrag bis 2029), der sich mit den Münchnern schon einig sein soll, nur verkaufen. Bis zu 40 Millionen Euro Ablöse sind im Gespräch. Die Bayern bevorzugen eine Leihe, hieß es zuletzt immer wieder. Deshalb würden die Verhandlungen stocken.

Für den Stuttgarter Jungstar Woltemade, wie Florian Wirtz ein Wunschspieler, hätten die Münchner über 60 Millionen Euro ausgegeben. Für den jüngsten Verkauf von Coman an Al-Nassr nach Saudi Arabien kassierte der Rekordmeister rund 35 Millionen. Dennoch sollen Eberl und Freund im aktuellen Transferfenster bis 1. September nur noch Spieler leihen dürfen.

Dabei besteht gerade in der Offensive trotz des Einkaufs von Luis Díaz dringender Handlungsbedarf, nachdem vor Coman bereits Leroy Sané, Mathys Tel und Thomas Müller den Verein verlassen hatten. Zudem steht Nationalspieler Jamal Musiala noch Monate nicht zur Verfügung.

"Die Qualität ist da, aber wir haben nicht die Breite. Noch nicht", hatte Trainer Vincent Kompany zuletzt gesagt. Auch Superstar Harry Kane hatte nach dem 2:1 im Supercup beim VfB seine Sorgen offen geäußert. "Es ist vermutlich einer der kleinsten Kader, in dem ich je gespielt habe", so Kane vor dem Liga-Auftakt am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen RB Leipzig. Man sei "ein bisschen dünn aufgestellt, wenn wir ehrlich sind".