FC Bayern: Ibrahimovic zu Lazio

Der FC Bayern leiht seinen Nachwuchsspieler Arijon Ibrahimovic an Lazio Rom aus. Wie der Verein am Montag mitteilte, steht der 19 Jahre alte offensive Mittelfeldakteur dem italienischen Erstligisten zunächst bis Saisonende zur Verfügung. Zudem soll eine Kaufoption gegen eine Ablösesumme von angeblich zehn Millionen Euro vereinbart sein. In München besitzt Ibrahimovic noch einen Vertrag bis 2027.

"Arijon ist ein junger Spieler mit einer großen Perspektive, der sich stetig weiterentwickelt. Er konnte bereits in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrungen in der Serie A sammeln und soll nun bei Lazio Rom die nächsten Schritte machen", sagte Sportdirektor Christoph Freund: "Wir werden ihn weiter eng begleiten, weil er alles mitbringt."

Für Ibrahimovic ist es der zweite Wechsel auf Leihbasis nach Italien. In der vergangenen Saison hatte er für Frosinone Calcio gespielt und in 18 Pflichtspieleinsätzen zwei Tore erzielt. Nach dem Abstieg des Klubs in die Serie B war der gebürtige Nürnberger nach München zurückgekehrt.

In dieser Saison hatte Ibrahimovic mehrfach im Kader von Cheftrainer Vincent Kompany gestanden, war aber nur zu drei Kurzeinsätzen in der Champions League, der Bundesliga und im DFB-Pokal gekommen.