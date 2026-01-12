FC Bayern: Josip Stanisic fällt nach Verletzung für unbestimmte Zeit aus

Verletzungsbedingter Ausfall bei den Bayern. Außenverteidiger Josip Stanisic fehlt dem Rekordmeister in nächster Zeit.

Josip Stanisic hat sich beim 8:1-Sieg des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg am Sonntagabend eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen.

Das vermeldete der deutsche Rekordmeister am Montagmittag. Über die genaue Ausfallzeit des Kroaten machten die Münchner keine genaue Angaben.

