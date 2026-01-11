bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern München: Michael Olise stellt neuen Bundesliga-Rekord auf
- Aktualisiert: 12.01.2026
- 13:17 Uhr
- ran.de
Beim 8:1 (2:1)-Kantersieg des FC Bayern München gegen Wolfsburg hat Michael Olise einen Bundesliga-Rekord aufgestellt.
Der FC Bayern München ist am Sonntagabend mit einem überragenden 8:1 (2:1)-Sieg gegen den VfL Wolfsburg ins Bundesliga-Jahr 2026 gestartet.
Aus der kollektiv starken FCB-Mannschaft ragte dabei einmal mehr Offensivstar Michael Olise mit zwei Toren und einer Vorlage heraus.
Mit seinem Assist zum zwischenzeitlichen 2:1 durch den Kolumbianer Luis Diaz hat Olise nun sogar einen Bundesliga-Rekord aufgestellt.
Gegen die "Wölfe" bestritt der Franzose sein 50. Bundesligaspiel und bereitete dabei laut Datendienstleister "Opta" schon sein 24. Tor im Trikot des Rekordmeisters vor.
Mit so vielen Vorlagen in den ersten 50 Begegnungen startete kein Spieler vor Olise seine Bundesliga-Karriere.
Wettbewerbsübergreifend hat Olise sogar in der Saison 2025/26 schon 27 Scorerpunkte bei 26 Einsätzen gesammelt (zwölf Tore, 15 Vorlagen).