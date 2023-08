FC Bayern: Kane bereits im Training

Anzeige

Harry Kane hat nach dem Wechsel zu Bayern München keine Zeit vergeudet. Nach den medizinischen Untersuchungen am Freitagabend stellte sich der neue Mittelstürmer des deutschen Rekordmeisters am Samstagvormittag bei der Mannschaft vor. Kurze Zeit später absolvierte der 30 Jahre alte teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte auch seine erste Trainingseinheit an der Säbener Straße.

Bereits am Abend wird Kane im Supercup gegen RB Leipzig (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) wohl seinen Einstand im Trikot mit der Rückennummer 9 für die Bayern geben. "Ich hoffe, dass ich dort eine Rolle spielen kann", sagte er in einem Video auf der Bayern-Homepage.