FC Bayern: Kane muss Trainingspause einlegen

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss zum Start in die Wochen der Wahrheit auf Torjäger Harry Kane verzichten. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, habe der Engländer schon vor dem 1:1 im Play-off-Rückspiel der Champions League gegen Celtic Glasgow am Dienstag einen Schlag auf die Wade bekommen, infolgedessen es zu einer Einblutung kam. Kane werde dementsprechend "in den kommenden Tagen kürzertreten".