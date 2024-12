FC Bayern: Kane trainiert wieder mit Ball

Während sich der FC Bayern auf das Champions-League-Spiel am Dienstagabend in Gelsenkirchen gegen Schachtar Donezk vorbereitete (21.00 Uhr/Prime Video), hat Harry Kane einen weiteren Schritt zu seinem Comeback unternommen. Der schmerzlich vermisste Torjäger absolvierte am gleichen Tag dick einpackt ein Training mit Ball im nasskalten München, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister über die Sozialen Medien mitteilten.

Kane hatte sich am 30. November im Spiel bei Borussia Dortmund (1:1) einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und war in der 33. Minute ausgewechselt worden. Seitdem hat er bereits die Begegnungen im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen (0:1) und in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) verpasst. Wann der Engländer wieder zum Einsatz kommt, ist unklar. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gastieren die Bayern beim FSV Mainz 05.