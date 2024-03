Seit die Trennung feststeht, hat sich die sportliche Situation wieder etwas entspannt, nicht zuletzt auch durch ein paar Kantersiege und den Einzug in das Viertelfinale der Champions League.

"Wir sind früh dran. Wir haben uns schon etwas dabei gedacht, die Entscheidung zu fällen, dass wir uns zum Saisonende von Thomas Tuchel trennen werden. Damit sind die Dinge geklärt und entschieden. Jetzt werden Max Eberl und Jan-Christian Dreesen in aller Ruhe die Gespräche führen. Uli Hoeneß und ich werden beratend zur Seite stehen", sagte Rummenigge, der dem Aufsichtsrat angehört.

Beide waren sich zum Beispiel einig, was die Trainerfrage beim Rekordmeister nach der für Sommer angekündigten Trennung von Thomas Tuchel angeht. Hoeneß versteht die ganze Hektik nicht, und auch Rummenigge betonte, dass man keinen Druck habe.

Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge waren am Dienstag bei der Ausstellungseröffnung anlässlich des 80. Geburtstags des früheren Nationaltorwarts Sepp Maier - und sprachen dabei natürlich auch über den FC Bayern.

Rummenigge: Vorsicht vor zu viel Euphorie

Rummenigge warnt aber vor zu viel Euphorie. "Wir sollten entspannt und seriös mit dieser Entwicklung umgehen", sagte er und verwies auf die jüngsten Gegner.

"Wir haben gegen Lazio Rom gespielt - keine Top-Mannschaft derzeit in Europa. Wir haben gegen den Drittletzten der Bundesliga 8:1 gewonnen und jetzt auch gegen den Tabellenletzten Darmstadt mit 5:2. Wir sollten jetzt nicht von der Lethargie in die Euphorie umschwenken", so Rummenigge.

Man solle jetzt zusehen, dass man stabil werde, betonte der 68-Jährige: "Das waren wir in großen Teilen der bisherigen Saison nicht. Wir müssen unsere beste Form in diesen zwei großen Spielen gegen Arsenal bringen, die uns erwarten."

Rummenigge erwartet schwere Spiele. "Sie sind Tabellenführer der Premier League und das nicht zufällig. Wir sollten nicht in die Vergangenheit blicken, wo wir sie oft herausgekegelt haben. Es ist mit das schwerste Los, was wir ziehen konnten. Jetzt gilt es, alle Kräfte zu aktivieren und das ohne Frage Schwierige möglich zu machen."