Am Rande der Ausstellungseröffnung anlässlich des 80. Geburtstags des früheren Nationaltorarts Maier äußerte sich der FCB-Ehrenpräsident zur Situation beim Rekordmeister, den Erwartungen an den neuen Sportvorstand Max Eberl, die Trainersuche, die Aussichten der DFB-Auswahl, die Rolle von Manuel Neuer und die Rückkehr von Toni Kroos.

Erst lobte Uli Hoeneß die Lebensleistung von Vereinslegende Sepp Maier auf der Bühne des Vereinsmuseums in der Allianz Arena über den grünen Klee, dann sprach er Tacheles.

Uli Hoeneß hat sich in München zu den aktuell wichtigsten Themen im deutschen Fußball geäußert und vor allem mit einer Aussage zum DFB-Comeback von Toni Kroos überrascht.

... die Frage, ob Max Eberl Hoeneß' Vermächtnis beim FC Bayern wird fortführen können:

"Ich hoffe schon. Ich beobachte den Max ja schon seit vielen Jahren. Wir waren immer wieder mal dran, dass er zum FC Bayern kommt, aber dann hat es gerade nicht geklappt, weil die Zeit nicht passte. Aber jetzt gab es die Möglichkeit und beide Seiten sind aufeinander zugegangen und ich bin ziemlich sicher, auch mit Christoph Freund, dass die zwei jetzt dafür sorgen, dass der Verein sehr erfolgsorientiert und mit einem sozial menschlichen Unterton in die Zukunft geführt wird. Speziell im sportlichen Bereich haben wir eine große Chance, dass sich der FC Bayern regeneriert und in neue Sphären kommt".

"Der FC Bayern muss sich immer von allen unterscheiden, denen es nur um das Geld geht, wie etwa Al-Hilal aus Saudi-Arabien. Für Max und alle, die uns nachfolgen, muss es oberste Priorität sein, dass man diese Familie zusammenhält. Beim FC Bayern mach ich mir nicht so sehr Sorgen, aber in unserer ganzen Gesellschaft mache ich mir große Sorgen. Diese Oberflächlichkeit, dieses nur auf sich selber konzentriert sein - es wird mir zu sehr nur auf sich geschaut."

... das DFB-Comeback von Toni Kroos:

"Im Moment begrüße ich das schon, dass Toni Kroos zurückkommt, weil wir von den Persönlichkeiten her im Moment nicht gerade eine große Auswahl haben. Da ist die Rückkehr einer sehr erfahrenen, sehr erfolgreichen Spielers eine gute Entscheidung gewesen."

... seinen Sinneswandel bei Toni Kroos (er hatte eine mögliche Rückkehr zuvor als "Titanic-Signal" betitelt; Anm. d. Red.):

"Es war aber auch eine andere Situation als jetzt. Nun hat sich Julian Nagelsmann dafür entschieden, sehr viele junge Spieler zu holen und in so einem Umfeld ist ein erfahrener Spieler wie Toni Kroos vielleicht einer, der gerade in dem Moment der Richtige ist. Damals war das eine andere Situation. Da hatten wir ein relativ stabiles Mittelfeld mit Goretzka mit Kimmich, aber jetzt ist es eine neue Zusammenarbeit. Und dann kann die deutsche Nationalmannschaft von der Erfahrung profitieren, glaube ich."