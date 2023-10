FC Bayern: Klose lobt Müller und die Münchner Offensive

Anzeige

Der ehemalige Fußball-Nationalstürmer und Weltmeister Miroslav Klose hält seinen früheren Mitspieler Thomas Müller beim FC Bayern für unersetzlich. "Ihn würde ich als Trainer immer in die Mannschaft rücken. Egal, wie viele Minuten er spielt, er macht immer was draus", sagte Klose (45) in einem Interview mit Münchner Merkur/tz (Dienstagausgabe).

Er habe immer "richtig gerne" mit Müller zusammengespielt, "weil er fußballschlau ist", ergänzte der Rekordtorschütze der Nationalmannschaft (71). Klose und Müller spielten eine Saison beim FC Bayern und wurden mit der DFB-Auswahl 2014 in Rio Weltmeister. "Bei uns hat ein Blickkontakt gereicht, um zu wissen, welche Aktion als nächstes kommt."

In höchsten Tönen schwärmte Klose von derzeitigen Münchner Torjäger Nummer eins. "Mit Harry Kane hat der FC Bayern wieder einen Stürmer, der dir einfach Tore garantiert. Seine Schusstechnik ist überragend. Mir gefällt, mit welcher Härte und Präzision er mit der Innenseite schießt. Außerdem läuft das Zusammenspiel zwischen ihm und Leroy Sane sehr gut, die beiden suchen sich", sagte der 137-malige Nationalspieler.

In sein Lob für Kane bezog Klose neben Sane die gesamte Offensive mit Jamal Musiala, Kingsley Coman und Mathys Tel ein. Coman und Serge Gnabry müssten aber "noch effektiver" werden.

Wichtig für den FC Bayern sei, dass sich "so langsam eine Handschrift" von Trainer Thomas Tuchel bemerkbar mache. Wenn man sehe, "wer alles Tore schießt, erkennt man, dass die Offensive harmoniert. Quasi jeder da vorne ist an Toren beteiligt und kann den Unterschied machen".