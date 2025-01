FC Bayern: Kompany bleibt "sehr ruhig"

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany zeigt sich trotz des herben Rückschlags in der Champions League weiter gelassen. "Ich bin einer, der in solch einer Situation sehr ruhig bleibt. Auch jetzt. Es ist wichtig, dass wir darüber reden, was wir besser machen müssen. Damit wir wieder ganz oben dabei sein können, müssen wir unseren Weg gehen", sagte Kompany vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg.