FC Bayern: Kompany überrascht vom starken Saisonstart

Für Trainer Vincent Kompany kommt der starke Saisonstart des FC Bayern einigermaßen überraschend. "Ich weiß nicht, woran es liegt mit dem wenigen Urlaub und der kurzen Vorbereitung, aber wir sind gerade auf dem richtigen Weg und wollen da natürlich weitermachen", sagte der Belgier bei Sky. Nach der Klub-WM hatten die Münchner nur zwei Wochen zur Vorbereitung.

Die Münchner gewannen alle sieben bisherigen Pflichtspiele in dieser Saison: darunter den Supercup, alle vier Partien in der Bundesliga und den Auftakt in der Champions League gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea (3:1). Seine eigenen Beitrag wollte Kompany dabei nicht überbewerten. "Letztlich ist es ein Erfolg der Spieler, und wir müssen alle gemeinsam in dieselbe Richtung gehen", sagte er.

Lobend äußerte sich Kompany vor allem über Torjäger Harry Kane. Dass der Engländer "trotz all dieser Tore auch noch so in der Defensive mithilft und in jedem Training die anderen mitreißt, das macht meinen Job natürlich leichter. Für ihn ist es aber auch keine Option, das nicht zu tun", sagte er.