FC Bayern: Kurioser Moment um Harry Kane - Stürmer-Star überrascht von Auszeichnung
- Veröffentlicht: 21.12.2025
- 21:25 Uhr
Stürmerstar Harry Kane sorgt im Spiel gegen Heidenheim für einen unglaublichen Rekord - und danach für eine kuriose Situation.
Es war eine kuriose Situation in Heidenheim. Als Harry Kane von "DAZN"-Reporter Marco Hagemann nach dem 4:0-Sieg beim FCH darauf angesprochen wurde, dass er vom "kicker" zur Persönlichkeit des Jahres 2025 gekürt wurde, wirkte der Stürmer des FC Bayern kurz verdutzt.
"Oh, wirklich?", antwortete der Engländer, der offensichtlich nichts von der Auszeichnung gewusst hatte. Dann bedankte er sich artig und meinte: "Ich bin überrascht."
Dabei ist die Auszeichnung absolut verdient. Denn der 32-Jährige gehört seit seinem Wechsel zu den Bayern im August 2023 zu den absoluten Superstars der Bundesliga und ist in dieser Saison sogar noch wertvoller für die Bayern geworden - nicht nur auf dem Spielfeld als Torschütze, sondern auch in der Kabine als einer der Wortführer.
In Heidenheim durfte der englische Nationalspieler die Bayern in Abwesenheit von Manuel Neuer und Joshua Kimmich sogar erstmals als Kapitän aufs Feld führen - und krönte seinen Auftritt mit einem ganz besonderen Tor in der Nachspielzeit.
FC Bayern: Kane pulverisiert Robben-Rekord
Das 4:0 bedeutete seine 100. Torbeteiligung in der Bundesliga - und das in seinem erst 78. Spiel für die Bayern, in dem er sein 81. Tor erzielte.
Damit pulverisierte Kane die bisherige Rekordmarke von Klub-Ikone Arjen Robben. Der Niederländer brauchte 119 Partien für 100 Torbeteiligungen und damit 41 Spiele mehr als Kane. Die Daten dafür werden seit der Saison 2004/05 detailliert erfasst.