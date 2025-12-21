FC Bayern: Kurioser Moment um Harry Kane - Stürmer-Star überrascht von Auszeichnung

Stürmerstar Harry Kane sorgt im Spiel gegen Heidenheim für einen unglaublichen Rekord - und danach für eine kuriose Situation.

Von Tobias Wiltschek

Es war eine kuriose Situation in Heidenheim. Als Harry Kane von "DAZN"-Reporter Marco Hagemann nach dem 4:0-Sieg beim FCH darauf angesprochen wurde, dass er vom "kicker" zur Persönlichkeit des Jahres 2025 gekürt wurde, wirkte der Stürmer des FC Bayern kurz verdutzt.

"Oh, wirklich?", antwortete der Engländer, der offensichtlich nichts von der Auszeichnung gewusst hatte. Dann bedankte er sich artig und meinte: "Ich bin überrascht."

Dabei ist die Auszeichnung absolut verdient. Denn der 32-Jährige gehört seit seinem Wechsel zu den Bayern im August 2023 zu den absoluten Superstars der Bundesliga und ist in dieser Saison sogar noch wertvoller für die Bayern geworden - nicht nur auf dem Spielfeld als Torschütze, sondern auch in der Kabine als einer der Wortführer.