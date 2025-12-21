- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

FC Bayern: Kurioser Moment um Harry Kane - Stürmer-Star überrascht von Auszeichnung

  • Veröffentlicht: 21.12.2025
  • 21:25 Uhr

Stürmerstar Harry Kane sorgt im Spiel gegen Heidenheim für einen unglaublichen Rekord - und danach für eine kuriose Situation.

Von Tobias Wiltschek

Es war eine kuriose Situation in Heidenheim. Als Harry Kane von "DAZN"-Reporter Marco Hagemann nach dem 4:0-Sieg beim FCH darauf angesprochen wurde, dass er vom "kicker" zur Persönlichkeit des Jahres 2025 gekürt wurde, wirkte der Stürmer des FC Bayern kurz verdutzt.

"Oh, wirklich?", antwortete der Engländer, der offensichtlich nichts von der Auszeichnung gewusst hatte. Dann bedankte er sich artig und meinte: "Ich bin überrascht."

Dabei ist die Auszeichnung absolut verdient. Denn der 32-Jährige gehört seit seinem Wechsel zu den Bayern im August 2023 zu den absoluten Superstars der Bundesliga und ist in dieser Saison sogar noch wertvoller für die Bayern geworden - nicht nur auf dem Spielfeld als Torschütze, sondern auch in der Kabine als einer der Wortführer.

- Anzeige -
- Anzeige -

Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Joyn

- Anzeige -

In Heidenheim durfte der englische Nationalspieler die Bayern in Abwesenheit von Manuel Neuer und Joshua Kimmich sogar erstmals als Kapitän aufs Feld führen - und krönte seinen Auftritt mit einem ganz besonderen Tor in der Nachspielzeit.

- Anzeige -

FC Bayern: Kane pulverisiert Robben-Rekord

Das 4:0 bedeutete seine 100. Torbeteiligung in der Bundesliga - und das in seinem erst 78. Spiel für die Bayern, in dem er sein 81. Tor erzielte.

Damit pulverisierte Kane die bisherige Rekordmarke von Klub-Ikone Arjen Robben. Der Niederländer brauchte 119 Partien für 100 Torbeteiligungen und damit 41 Spiele mehr als Kane. Die Daten dafür werden seit der Saison 2004/05 detailliert erfasst.

Mehr News und Videos

FC Bayern: Bei Jonas Urbig wird Vincent Kompany sarkastisch

  • Video
  • 01:45 Min
  • Ab 0

FC Bayern - Fans rechnen mit Serge Gnabry ab: "Gauner"

  • Video
  • 01:52 Min
  • Ab 0
1. FC Heidenheim 1846 v FC Bayern München - Bundesliga
News

Dominanz pur: Bayern mit nächstem Kantersieg vorzeitig "Herbstmeister"

  • 21.12.2025
  • 19:43 Uhr
Michael Olise
News

Olise wirbelt in die Weihnachtspause: Die Bayern-Noten

  • 21.12.2025
  • 19:35 Uhr
Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 09), Benedikt Gimber (FC Heidenheim, 05), GER, 1. FC Heidenheim vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, Bundesliga, 15. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 21.12.2025, DFL DFB ...Update
News

Bayern-Novum für Kane gegen Heidenheim

  • 21.12.2025
  • 19:05 Uhr
19.12.2025, Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach, 1. Bundesliga, 15. Spieltag Niklas Süle (Borussia Dortmund, 25) Wichtiger Hinweis: Gemaess den Vorgaben der DFL Deutsche Fussball Liga bz...Update
News

BVB: Wechselt Niklas Süle schon im Winter?

  • 21.12.2025
  • 18:45 Uhr
Umkämpftes Duell zwischen Mainz und St. Pauli
News

Mainz verpasst Befreiungsschlag im Kellerduell

  • 21.12.2025
  • 17:23 Uhr
imago images 1069902338
News

Goretzka löscht Bayern-Posts und steht am Scheideweg

  • 21.12.2025
  • 16:19 Uhr
Jubel auch in London? Harry Kane
News

kicker: Kane ist Persönlichkeit des Jahres

  • 21.12.2025
  • 14:35 Uhr

Bundesliga: Steffen Baumgart froh über Kunstschuss zum Sieg

  • Video
  • 01:01 Min
  • Ab 0