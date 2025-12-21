FC Bayern München - Noten gegen Heidenheim: Olise wirbelt in die Weihnachtspause

Die Bayern erledigen auch die letzte Aufgabe des Kalenderjahres professionell und gewinnen dank eines gut aufgelegten Michael Olise in Heidenheim. ran bewertet die Bayern-Stars. Das sind ihre Noten. Von Tobias Wiltschek Der FC Bayern München hat zum Abschluss des Bundesliga-Jahres 2025 beim 1. FC Heidenheim den erwarteten Sieg eingefahren und sich mit einem 4:0 in die kurze Winterpause verabschiedet. In der Tabelle stellten die Münchner ihren alten Neun-Punkte-Vorsprung auf die zweitplatzierten Dortmunder wieder her. Die Tore für den Rekordmeister in Heidenheim erzielten Josip Stanisic (15.), Michael Olise (32.), Luis Diaz (86.) und Harry Kane (90.+2). ran zeigt die Noten der Bayern-Stars beim Gastspiel in Heidenheim.

- Anzeige -

- Anzeige -

Jonas Urbig Ersetzt den verletzten Neuer im Tor und klärt gleich in der Anfangsphase einen möglichen Konter der Heidenheimer in bester Neuer-Art, indem er den Ball in der Nähe der Mittellinie mit der Brust stoppt und gekonnt wieder in die andere Richtung schlägt. Ansonsten ein sicherer Rückhalt, der einen Schuss von Schimmer stark pariert. ran-Note: 2

- Anzeige -

- Anzeige -

Josip Stanisic Sehr gelungener Auftritt. Schaltet sich – wie eigentlich alle Abwehrspieler – von Beginn an in die Angriffe der Gäste mit ein und belohnt sich dafür mit dem Kopfballtor zum 1:0. Lässt auf seiner rechten Abwehrseite kaum etwas anbrennen. ran-Note: 2

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dayot Upamecano Bildet zusammen mit Tah wieder die etatmäßige Innenverteidigung und ist auf dem Feld vor allem in Halbzeit eins dem gegnerischen Tor häufig näher als die Heidenheimer Angreifer dem Bayern-Kasten. In der Abwehr nach der Pause häufiger gefordert und nicht immer sattelfest. Macht in der Nachspielzeit für Kiala Platz. ran-Note: 3

- Anzeige -

Jonathan Tah Der zehnte Angreifer der Bayern, die oft gefühlt mit allen Feldspielern in der gegnerischen Hälfte zu finden sind, und Vorbereiter des ersten Tores durch Stanisic. Im Aufbauspiel mit ein, zwei kleinen Unsauberkeiten. Ansonsten aber gewohnt solide. ran-Note: 2

- Anzeige -

Hiroki Ito Rückt im Vergleich zum 2:2 gegen Mainz auf die linke Abwehrseite und kommt nach wenigen Minuten zum ersten Abschluss. Hinten lässt er bis auf einen Angriff, der zur besten Heidenheimer Chance führt, wenig zu. Macht in der 72. Minute Platz für Davies. ran-Note: 3

- Anzeige -

Leon Goretzka Bügelt in der ersten Halbzeit einen eigenen Ballverlust selbst wieder aus und macht insgesamt einen stabilen Eindruck. Zeigt im Vergleich zu den letzten Auftritten etwas ansteigende Form. ran-Note: 3

- Anzeige -

Afrika-Cup 2025: Diese Stars fehlen den Bundesligisten 1 / 15 © IMAGO / Buzzi / Sebastian Frej / Orange Pictures Afrika-Cup 2025: Diese Stars fehlen den Bundesligisten

Alle zwei Jahre sorgt der Afrika-Cup dafür, dass einige Bundesligisten mitten in der Saison auf Nationalspieler verzichten müssen. Erstmals findet das Turnier über Weihnachten statt. Dennoch verpassen abgestellte Spieler vom 21. Dezember bis zum 18. Januar mindestens ein Bundesliga-Spiel, maximal aber vier. Die Abstellungspflicht gilt ab dem 15. Dezember. ran zeigt, welche Bundesliga-Spieler beim Turnier in Marokko dabei sind.

Afrika-Cup 2025 live im TV und Stream © 2025 Getty Images FC Bayern München

Der Rekordmeister muss alleinig auf Nicolas Jackson verzichten, der für den Senegal an den Start geht. Bisher ist die Chelsea-Leihgabe hauptsächlich Ergänzungsspieler und dürfte damit zu ersetzen sein - sollte Stürmer-Star Harry Kane fit bleiben. © Buzzi Borussia Dortmund

Für die Dortmunder hätte es deutlich schlimmer kommen können: einzig Ramy Bensebaini tritt für die algerische Nationalmannschaft an, Top-Torjäger Serhou Guirassy dagegen hat mit Guinea die Qualifikation zum Afrika-Cup verpasst. © IMAGO / Sebastian Frej / PanoramiC / Buzzi Bayer 04 Leverkusen

Kein Bundesligist hat mehr Afrika-Cup-Nominierungen als Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Eliesse Ben Seghir (Marokko), Ibrahim Maza (Algerien), Nathan Tella (Nigeria) und der für Kamerun nominierte Christian Kofane könnten bis zu vier Spiele am Stück fehlen - und zusätzlich sogar im entscheidenden Champions League-Ligaphasenspiel. © IMAGO / Buzzi / Bildbyran Eintracht Frankfurt

Trainer Dino Toppmöller muss im Mittelfeld umdenken: Ellyes Skhiri tritt für Tunesien an, Fares Chaibi für Algerien. Beide sind aktuell meist in der Startformation zu finden, vor allem Chaibi wird der Eintracht mit seinen bisher sechs Assists als Aktivposten in der Offensive fehlen. © IMAGO / Xinhua / ZUMA Wire RB Leipzig

Vor allem eine Afrika-Cup-Abstellung dürfte den Sachsen wehtun: Neuzugang Yan Diomande erwies sich als absolutes Juwel mit bisher sechs Torbeteiligungen. Der 19-Jährige ist für die Elfenbeinküste im Einsatz. Amadou Haidara (Mali) spielt dagegen aktuell keine große Rolle in Leipzig. © IMAGO / Chai v.d. Laage / Goal Sports Images / Photo Players Images VfB Stuttgart

Drei Spieler mit unterschiedlichem Standing werden dem VfB rund um Weihnachten fehlen: Bilal El Khannous, aktuell wichtiger Stammspieler, versucht mit Marokko den Afrika-Cup im eigenen Land zu gewinnen. Badredine Bouanani (Algerien) kostete zwar vor der Saison 15 Millionen Euro Ablöse, wurde bisher aber nur in circa einem Drittel der möglichen Spielzeit eingesetzt. Silas (DR Kongo) war bislang in dieser Saison überhaupt nur ein Mal im Kader. © APP VfL Wolfsburg

Die kriselnden Wolfsburger haben zwar nur eine Afrika-Cup-Abstellung, die ist allerdings besonders schmerzhaft: Mit vier Toren ist Stürmer Mohamed Amoura Top-Torjäger der "Wölfe", im Dezember und potentiell Januar wird er mit Algerien am Turnier teilnehmen. © MB Media Solutions Werder Bremen

Aufgrund von Verletzungen war Victor Boniface zuletzt nicht im Kader von Nigeria, beim Afrika-Cup könnte er aber dennoch dabei sein. Bisher hat die Leverkusen-Leihgabe hauptsächlich Kurzeinsätze absolviert, daher sollte der Ausfall verschmerzbar sein. Vor zwei Jahren verletzte sich der Stürmer in der Cup-Vorbereitung und verpasste fast die gesamte Rückrunde. Der ebenfalls derzeit verletzte Felix Agu steht ebenfalls im vorläufigen Kader von Nigeria. © IMAGO / Orange Pictures TSG Hoffenheim

Bisher hat er nur ein Länderspiel für die Elfenbeinküste absolviert, doch aufgrund seiner starken Leistungen bei Hoffenheim müssen die Kraichgauer aller Voraussicht nach auf Flügelflitzer Bazoumana Toure verzichten. Der 19-Jährige stand bis jetzt in jedem Bundesliga-Spiel in der Startelf und sorgte dabei für sechs Scorerpunkte. © STEINSIEK.CH SC Freiburg

Das Freiburger Talent Cyriaque Irie könnte für Burkina Faso an den Start gehen. Bisher stand der 8,5 Millionen Euro teure Neuzugang aber nur am 1. Spieltag auf dem Platz - danach bremste ihn eine Malaria-Infektion aus. Noch ist es also unsicher, ob er mit zum Afrika-Cup fahren wird. © picture alliance / Eibner-Pressefoto / IMAGO / Buzzi FC Augsburg

Die Saison der Fuggerstädter lahmt bis jetzt vor allem in der Offensive - nur zwei Tore konnten die fünf nominellen Stürmer bis jetzt erzielen. Gleich drei von ihnen werden dann auch noch wegen des Afrika-Cups fehlen: Samuel Essende (DR Kongo) sowie Elias Saad und Ismael Gharbi (beide Tunesien). Die eigentlichen Mittelfeldspieler Alexis Claude-Maurice und Mert Kömür müssen daher vermutlich noch öfter in der Sturmspitze aushelfen. © Jan Huebner Hamburger SV

Bei Innenverteidiger Warmed Omari wird es eng: Nach einem Außenbandriss wird er bis Weihnachten ausfallen. Ob er dennoch mit zum Afrika-Cup fährt, ist noch nicht sicher. Der erste Bundesliga-Spieler von den Komoren wäre aber mit Sicherheit einer der wichtigsten Akteure für der Nationalmannschaft der Inselgruppe, war er doch auch beim HSV bis zu seiner Verletzung gesetzt. Denkbar wäre, dass er mitreist und im Laufe des Turniers einsteigt. © MAXPPP / LE COURRIER PICARD HASLIN FC St. Pauli

Nur zehn Tore erzielten die Hamburger bis jetzt in der Bundesliga, vier davon kamen von Andreas Hountondji. Der Stürmer wird beim Afrika-Cup für Benin antreten und daher mindestens vor, vielleicht auch nach Weihnachten ein schmerzhafter Ausfall sein. © Kirchner-Media Keine Abstellung beim Afrika-Cup:

Union Berlin, FSV Mainz 05, 1. FC Köln, 1. FC Heidenheim, Borussia Mönchengladbach

- Anzeige -

Raphael Guerreiro Kurbelt das Spiel der Bayern aus der Zentrale immer wieder an und ist auch hinten aufmerksam. Entschärft den einen anderen vielversprechenden Angriffsversuch der Heidenheimer. Wird in der 72. Minute von Debütant Daiber ersetzt. ran-Note: 2

Michael Olise Hat sehr viel Freiraum auf seiner rechten Seite und bereitet den Führungstreffer durch Tah mit einer perfekt getretenen Ecke vor. Lässt sich bei der ersten FCH-Chance zu leicht abkochen, zeigt aber wenig später mit dem Tor zum 2:0 seine offensiven Qualitäten. Wird in der Nachspielzeit vom jungen Mike ersetzt. ran-Note: 2

- Anzeige -

- Anzeige -

Lennart Karl Umtriebig, holt sich die Bälle auch in der eigenen Hälfte und verteilt sie ganz geschickt. Mit seiner scharfen Flanke vors Tor Ausgangspunkt des 2:0. Hat nach gut einer Stunde Feierabend und wird durch Serge Gnabry ersetzt. ran-Note: 3

Luis Diaz In der ersten Halbzeit offensiv nicht ganz so auffällig wie Olise auf der anderen Seite. Bleibt manchmal mit seinen Dribblings am Gegenspieler hängen. Auch nach der Pause nicht so durchsetzungsstark wie zuvor schon oft gesehen - bis er kurz vor Schluss doch noch trifft. ran-Note: 3

- Anzeige -

Harry Kane In Abwesenheit von Kimmich und Neuer der Bayern-Kapitän. In der Position auch häufig mit dem Schiri in Kontakt. Lässt sich häufig fallen, wenn seine Teamkollegen den gegnerischen Strafraum erstürmen. Scheitert mit einem starken Drehschuss nur am Pfosten, um in der Nachspielzeit dann doch noch zu treffen und zu feiern - es ist seine 100. Torbeteiligung im Bayern-Trikot. ran-Note: 2

- Anzeige -

Serge Gnabry (ab 63.) Kommt nach einer guten Stunde für Karl ins Spiel. Hat ein wenig Anlaufprobleme, bereitet aber das letzte Tor dynamisch vor. ran-Note: 3

Alphonso Davies (ab 72.) Ersetzt Ito zu Beginn der Schlussphase und schaltet sofort in den Vorwärtsgang. Seine Flanken sind aber teilweise zu unpräzise. ran-Note: 3

David Daiber (ab 72.) Kommt 20 Minuten vor Schluss für Guerreiro ins Spiel und gleichzeitig zu seinem Bundesliga-Debüt. Hat vor allem in der Verteidigung schon die eine oder andere gelungene Aktion. ran-Note: 3

Wisdom Mike (ab 90.+1) Kommt für die Nachspielzeit für Olise. ran-Note: keine Bewertung