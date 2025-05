Babbel: Ja, das kann der FC Bayern irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, was so schwer ist, solche Ikonen des Klubs wie Müller würdig zu verabschieden. Da sind die Bayern-Bosse einfach unfassbar schlecht. Offenbar hat sich keiner getraut, dem Thomas das mitzuteilen, dass es sportlich vorbei ist. Aber das war schon lange vor ihm so, schon zu Franz Beckenbauers Zeiten. Immerhin hat Thomas Müller am Samstag seinen gebührenden Abschluss bekommen.

Kritik übt er hingegen an der Ibiza-Reise der Spieler vor dem für den nächsten Gegner Hoffenheim so wichtigen letzten Spiel.

Babbel: Für mich ist das jetzt das erste Mal, wo ich Max nicht verstehe. Wegen dieser Ibiza-Reise steht er völlig zurecht in der Kritik. Aber bei Thomas Müller konnte ich seine Erklärungen nachvollziehen, das kreide ich ihm nicht an. Genauso wenig wie jetzt bei Leroy Sane – er kann ja nicht ahnen, dass der kurzfristig seinen Berater wechselt. Er hat ja nur gesagt, dass er guter Dinge ist, dass es zu einer Verlängerung kommt.

Babbel: Da schließe ich mich an. Erst sagst du Hüh, dann Hott – dabei sehe ich nichts, was sich geändert hat. Bei einem Gegner wie Werder Bremen, für den es um nichts mehr geht, hätte ich es noch nachvollziehen können. Aber Hoffenheim kämpft noch um den Klassenerhalt. Der Fan, der da ein Ticket gekauft hat, der erwartet eine Top-Leistung von den Spielern. Das kann man von Profis auch erwarten, deshalb verdienen sie sehr viel mehr als der Kreisliga-A-Kicker, der als Meister nach Mallorca fliegt und sich dort die Hucke zusäuft. Da hat sich Bayern nicht mit Ruhm bekleckert.

ran: Apropos Sane: Eigentlich war man sich schon einig über eine Verlängerung zu reduzierten Bezügen. Muss Bayern da jetzt hart bleiben, wenn sein neuer Berater Pini Zahavi das Paket nochmal aufschnüren will?

Babbel: Ja, ganz klar. So wie es sich für mich angehört hat, waren beide Seiten relativ klar. Und wenn dann einer kommt und das nochmal neu diskutieren will, musst du als FC Bayern jetzt auch sagen: Bis hierhin und keinen Zentimeter weiter. Meine Meinung zu Sane war eh, nicht zu verlängern. Jetzt hat er die Verantwortlichen aufgrund der Leistung in den letzten ein, zwei Monaten zum Umdenken gebracht. Aber deshalb würde ich ihm keinen Cent mehr geben. Take it or leave it.

ran: Die Bayern könnten das eingesparte Geld gut gebrauchen, um den Transfer von Wunschspieler Florian Wirtz zu realisieren. Glauben Sie an einen Wechsel in diesem Sommer?

Babbel: Ich glaube, wenn Bayern sich so offensiv äußert, dann wollen sie ihn unbedingt und dann gehen sie auch "All in". Und jetzt geht das taktische Geplänkel los über die Höhe der Ablöse. Wenn Leverkusen zu viel verlangt, dann kann man Flo Wirtz halt deutlich günstiger im nächsten Jahr holen. Ich gehe daher schwer davon aus, dass das in diesem Sommer klappen wird, weil Bayer nicht auf 130 oder 140 Millionen Euro verzichten kann. Und genauso wird es mit Tah passieren.

ran: Dass Bayern ihn verpflichtet?

Babbel: Ja, die werden den holen. Weil sie erkannt haben, dass sie auch in der Defensive etwas tun müssen. Und für Bayern wäre das auf alle Fälle der richtige Schritt. Die Frage ist nur, ob es für Tah der richtige Schritt ist. Oder ob in seinem Alter nicht ein Wechsel ins Ausland mehr Sinn machen würde. Aber das kann nur Tah selbst beantworten.

ran: Nochmal zurück zu Flo Wirtz: Müsste Bayern für ihn dann sein taktisches System umstellen?

Babbel: Diese ganze Diskussion verstehe ich überhaupt nicht. Ich sehe das nicht als Problem an, weil Wirtz in der Regel immer von links kommt. Ich wüsste also keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte oder warum Vincent Kompany das System ändern müsste. Wirtz soll wie in Leverkusen linksaußen spielen, Musiala zentral und Olise rechtsaußen – die sind alle so intelligent, dass sie während des Spiels auch ihre Positionen wechseln können. Das sind drei herausragend gute Fußballer. Warum soll das nicht funktionieren? Aber das wird nicht entscheidend für den Erfolg sein.

ran: Sondern?

Babbel: Mit dieser Offensive gewinnst du ein paar mehr Spiele. Aber du musst auch eine Absicherung dafür haben. Da hat Jo Kimmich zuletzt nicht mehr richtig seine Position im defensiven Mittelfeld gehalten, auch deshalb ist Bayern hinten raus die Luft ausgegangen. Wenn Kimmich aber seine Position gehalten hat, war der FC Bayern bockstark. Da müssen sie wieder zu einem kompakten Umschaltspiel kommen. Sonst schaut die Verteidigung natürlich schlecht aus. Ganz unabhängig davon, dass Upamecano und vor allem Kim auch viele Fehler gemacht haben.