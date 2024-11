Etwas überraschend bekommt Mathys Tel beim Bundesliga-Topspiel des FC Bayern bei Borussia Dortmund eine Chance in der Startelf des Rekordmeisters.

Am Samstagabend empfängt Borussia Dortmund den FC Bayern München zum Topspiel in der Bundesliga (ab 18:30 Uhr im Liveticker).

Die Gäste aus München überraschen dabei in der Aufstellung etwas. Denn der Franzose Mathys Tel bekommt links in der Offensive in Dortmund eine Bewährungschance in der Startelf des Rekordmeisters.

Das Talent ersetzt dort Kingsley Coman, der zuletzt beim 1:0-Sieg in der Champions League gegen Paris St. Germain noch in der Startelf der Münchner stand.