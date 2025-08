Der Unterschied zum FC Bayern: Musste sich Eberl in Gladbach einmal pro Bundesliga -Saison in Szene setzen, ist es beim Rekordmeister gefühlt einmal im Monat.

Schon in Gladbach setzte er immer mal wieder eine Wutrede, hielt eine emotionale Ansprache oder verteidigte sich in einem pointierten Monolog oder Dialog gegen Kritik. Das Timing stimmte oft, ihre Wirkung verfehlten die Auftritte deshalb kaum.

Unter dem Strich sind die Gerüchte, dass Eberl bei den Bayern intern in der Kritik steht, zwar erstmal nur Gerüchte. Es sind aber welche, die man nicht automatisch dem oft halbseidenen Ballyhoo rund um die Säbener Straße zuweist. Beobachtet man die Transferphase des FC Bayern in diesem Sommer, zeigen sich Probleme, die die Annahmen zumindest stützen.

Was das über die Hierarchien aussagt? Das liegt im Auge des Betrachters. Dass dann aber noch jemand wie Mario Basler in Markus Krösche einen angeblichen Nachfolger präsentierte, passte ins Bild.

Stattdessen erinnerten die (kolportierten) Körbe um Nick Woltemade , Florian Wirtz , Nico Williams oder Bradley Barcola an die Trainersuche aus dem vergangenen Jahr. Brisanz kam durch ein angebliches Detail hinzu, denn das erste Bayern-Angebot für Woltemade wurde nicht von Eberl verschickt, sondern vom Büro des Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen. Eberl stand dabei in "cc".

Eberl und der Transfer-Journalismus

"Wir haben keine leichte Transferperiode, auch aufgrund der Verletzungshistorie", ergänzte er: "Wir sind momentan sehr glücklich mit dem Kader. Natürlich schauen wir weiter, was der Markt hergibt. Zum VfB Stuttgart und Nick Woltemade ist alles gesagt. Wir haben ein Angebot eingereicht und das hat nicht gereicht, um sich an einen Tisch zu setzen. Damit ist alles gesagt."

Allerdings nicht in Sachen Transfer-Journalismus.

"Es ist so, dass weniger über Qualitäten gesprochen wird. Sondern mehr darum, was der Spieler kostet. Es wird immer der größte Betrag genommen. Das ist beim ganzen Transfer-Journalismus so geworden. Es geht immer mehr um höher, schneller, weiter - darum, wer der Erste ist“, sagte er und betonte, dass er deshalb gesagt habe, dass man sich davon befreien müsse. "Das hilft uns in unserem Tun nicht weiter. Wir wissen, was wir getan haben und wer uns abgesagt hat und wer nicht."