FC Bayern mit Dier und Guerreiro

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany vertraut am Samstagnachmittag im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli auf Eric Dier und Raphael Guerreiro. Dier ersetzt in der Innenverteidigung wie erwartet den verletzten Dayot Upamecano. Guerreiro spielt links in der Viererkette für Alphonso Davies, der mit einem Kreuzbandriss ausfällt.

Im Tor steht erneut Jonas Urbig für den verletzten Kapitän Manuel Neuer. Leon Goretzka startet neben Joshua Kimmich in der Mittelfeldzentrale. Dort fällt der erkrankte Aleksandar Pavlovic weiterhin aus. Verzichten muss Kompany kurzfristig auch auf Kingsley Coman. Der Franzose hat eine Reizung am linken Fuß. Insgesamt nimmt der Coach vier Änderungen im Vergleich zum 1:1 in Berlin vor.

Die Bayern hatten zuletzt in den Partien gegen den VfL Bochum (2:3) und bei Union nur einen Punkt geholt. Der Vorsprung auf Bayer Leverkusen beträgt nur noch drei Punkte.

Trotz der Ausfälle hatte Kompany seine Stars am Freitag vor den Wochen der Wahrheit in die Pflicht genommen. "Es gibt keine Ausreden, wir müssen leisten und gewinnen", betonte der Coach.