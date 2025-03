Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

Der FC Bayern München will seinen Mittelfeldspieler in der Länderspielpause durch leichtes Training wieder eingliedern. Der erkrankte deutsche Nationalspieler fehlt dem deutschen Rekordmeister bereits seit drei Wochen.

Trotz einer schwierigen Phase beim FC Bayern München hat Goretzka stets "Leidenschaft und vollen Einsatz" gezeigt, sagte Lahm am Rande des Beckenbauer-Cups.

Ex-Nationalmannschaftskapitän Philipp Lahm lobt DFB-Rückkehrer Leon Goretzka in höchsten Tönen.

+++ Update, 17. März, 10:16 Uhr: Vincent Kompany gibt Nicht-Nationalspielern eine Woche Urlaub +++

Angesichts der derzeitigen Länderspielpause und der anstrengenden Zeit danach hat sich Bayern-Trainer Vincent Kompany zu einer ungewöhnlichen Maßnahme entschieden.

Der Belgier hat allen Spielern, die nicht zu ihren Nationalmannschaften reisen, eine Woche Urlaub gegeben.

In dieser Woche ist beim Rekordmeister kein Teamtraining angesetzt. Einen entsprechenden Bericht der "Bild" bestätigte ein Sprecher des Vereins. Demnach müssen die Nicht-Nationalspieler erst wieder am Montag nächster Woche zum Training erscheinen.

Für die Bayern stehen im April und Mai die entscheidenden Spiele in der Bundesliga und Champions League an. Im Juni folgt die erstmals mit 32 Mannschaften ausgetragene Klub-WM in den USA.